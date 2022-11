De la mecanic auto la alergător de cursă lungă. Povestea românului campion balcanic la semimaraton

Dintr-un simplu mecanic auto a ajuns un alergător de cursă lungă. Este povestea de succes a lui Culai Voicu, un gălățean de 60 de ani, care s-a remarcat în lumea atletismului, obținând numeroase medalii.

Culai Voicu are 60 de ani și este pensionar. A lucrat ca mecanic autor, însă în urmă cu zeci de ani a decis să revină la marea lui pasiune din tinerețe: atletismul. De-a lungul anilor, a ajuns să fie o figură cunoscută în lumea sportului, participând la sute de competiții și alergări caritabile.

Cele mai recente victorii obținute sunt cele din septembrie, de la Campionatului Balcanic de atletism Masters de la Salonic, Grecia, unde a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului balcanic în probele de 5.000 de metri şi semimaraton şi a cucerit medalia de bronz la ştafetă M +60 ani.

Campion balcanic la semimaraton

„Am participat Balcaniada de Salonic, în probele de 5.000 de metri, semimaraton, și ștafeta balcanică. Acolo am obținut două medalii de aur și una de bronz. A fost o concurență numeroasă, aproape o mie de sportivi. Doar la cursa de 5.000 de metri, la categoria mea, am fost 26 de concurenți. Nu a fost ușor, dar am reușit. Anul acesta, la toate concursurile am urcat pe podium”, spune Culai Voicu.

Încă de mic copil, Culai Voicu a cochetat cu sportul. Îi plăcea să alerge. Nu s-a gândit, însă, niciodată că va ajunge să urce pe podium și să obțină atât de multe medalii.

„Eu sunt vrâncean, dar de la 14 ani sunt în Galați. Am terminat Grupul Școlar Auto și am lucrat, până la pensie, ca mecanic auto. O meserie solicitantă. Nu am fost sportiv întotdeauna, dar mi-a plăcut de mic sportul. Așa că, după ce m-am pensionat, am revenit la vechea dragoste: alergatul, povestește sportivul gălățean.

Deși se antrenează în condiții nu tocmai corespunzătoare, pe o pistă de zgură cu pământ, atleții gălățeni au rezultate remarcabile la toate competițiile la care participă. De exemplu, în cinci ani, Culai Voicu a obținut împreună cu colegii săi un braț de medalii.

„Avem parte de un antrenor foarte bun: Nicu Ciocan. Ne antrenează, ne face programul și ne cunoaște foarte bine, încât știe dinainte locul pe care am putea să-l obținem în competiție. Este cel mai bun antrenor din Galați. Pregătește de sportivi începând cu copii, până la mine, cel mai în vârstă”, povestește Culai Voicu.

Ce sfaturi are pentru cei care vor să alerge

Pentru persoanele care vor doar să alerge, fără să facă performanță, Culai Voicu are și un sfat: să aibă încălțări comode, elastice, și să aibă voință.

„Este necesar să aibă un minim echipament, încălțări cu elasticitate, și să iasă la primele ore ale dimineții. Viața lor se se va schimba radical. La început e mai greu, dar apoi se va transforma în nevoie, într-un stil de viață. Practic, nu mai poți sta. Indiferent de vreme, trebuie să ieși din casă să alergi. Nu contează vârsta. Sunt oamenii de 80-90 de ani, care alergă foarte mult, care fac semimaraton de competiție. Alergatul este bun pentru sănătate. Eu nu am avut probleme de sănătate, de greutate niciodată. Este drept că atunci când faci un sport pentru competiție, trebuie să renunți la multe. Este o disciplină în alimentație, în program”, spune Culai Voicu.

Pe lângă o pregătire bună și o condiție fizică excelentă, Culai Voicu spune că, într-o competiție sportivă, contează foarte mult psihicul.

„Unele antrenamente, competiții sunt foarte grele și epuizante. La Salonic, de exemplu, am spus că nu pot câștiga la proba de 5000 de metri. Am stat numai în spatele unui albanez foarte bun, mai tânăr ca mine. Și am reușit aproape de final. Contează psihicul foarte mult. Eu cel mai bine mă simt în alergare. Este ceea ce îmi place să fac cel mai mult și ceea ce voi face de acum încolo”, încheie Culai Voicu.