O sută de oameni din Galați au pensii calculate de un leu. Recordul este de 45.048 de lei și aparține unui fost magistrat

Un caz surprinzător în sistemul de pensii gălățean arată că 104 persoane au pensiile calculate la valoarea simbolică de un leu. În realitate, aceștia primesc lunar pensia minimă garantată de 1.281 de lei, conform legii.

Potrivit datelor oferite de Ana Denis Aramă, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Galați, cea mai mare pensie plătită în județ este de 45.048 de lei, o pensie specială a unui fost magistrat. În ceea ce privește pensiile contributive, cea mai mare sumă este de 28.606 lei, primită de un fost director din domeniul naval, potrivit Viața Liberă.

Potrivit sursei citate, situația generală a pensiilor gălățene arată discrepanțe majore. Peste 75.000 de persoane au pensii sub 3.000 de lei, iar alte zeci de mii primesc sume apropiate de minimul garantat. În județ există și categorii speciale: 6.252 pensionari de invaliditate, 14.598 beneficiari de pensii de urmaș și 322 veterani de război.

Fenomenul pensiilor de un leu se explică printr-o portiță legală din Legea 263/2010, care permitea unor persoane să se asigure în sistem pentru a obține pensie de invaliditate, chiar și cu contribuții minime. Pentru a fi expertizate medical, unele persoane bolnave trebuiau să facă dovada unei asigurări în sistem, uneori de doar câteva zile. Astfel, deși pensia lor era calculată la un leu, statul le plătește minimul garantat.

Din 1 ianuarie 2018, această practică a fost interzisă, însă persoanele deja integrate în sistem au rămas beneficiare ale pensiei, explicând situația celor 104 gălățeni.