Șeful Guvernului despre stoparea cumulului pensiei cu salariul: „Suntem pe cale să găsim formula constituţională pentru a pune acest proiect în aplicare”

Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri importanţa reformei în administraţia locală şi centrală, menţionând că urmează să fie identificată formula constituţională pentru a pune în aplicare interdicţia cumulului pensiei cu salariul.

"Interdicţia cumulului pensiei cu salariul este un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Şi suntem pe cale să găsim formula constituţională pentru a pune acest proiect în aplicare", a declarat Bolojan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, la 100 de zile de la preluarea guvernării, scrie Agerpres.

Impactul nu poate fi prevăzut, însă datele de la începutul lunii august arătau că aproximativ 10.000 de persoane cumulează pensia cu salariul la stat, inclusiv în Secretariatul General al Guvernului (SGG), o parte relevantă fiind foști militari (n. r. - care beneficiază de condiții de pensionare anticipată), arată un răspuns transmis către Europa Liberă. Doar în Secretariatul General al Guvernului (SGG), condus de Ștefan Radu Oprea, lucrează 12 persoane care cumulează pensia cu salariul, fiind vorba de angajați din SRI sau MApN.

Ce prevede proiectul

Deocamdată, discuțiile prevăd o excludere a medicilor și profesorilor. În schimb, măsura ar urma să se aplice în cazul polițiștilor sau militarilor. Documentul a fost pus în transparență publică de Ministerul Muncii și prevede suspendarea dreptului la pensie în cazul în care angajatul plătit din fonduri publice decide să rămână la muncă, deși are o decizie de pensionare, însă nu mai târziu de 70 de ani. Proiectul prevede și oprirea transferurilor și a detașărilor între instituții.

Urgența măsurii este argumentată prin necesitatea limitării cheltuielilor bugetare permanente pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice. În nota de fundamentare a proiectului nu apar cifre, însă este precizat că măsurile prevăzute în acest act normativ se vor aplica până la data de 31 decembrie 2026.

„Durata limitată a aplicării acestor măsuri este proporțională cu scopul urmărit și se justifică prin necesitatea menținerii unui echilibru între drepturile personalului și imperativele interesului public major, fără a aduce atingere substanței drepturilor constituționale, în concordanță cu prevederile art. 53 din Constituția României”, arată nota de fundamentare a proiectului.