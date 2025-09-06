Video Hală de depozitare a uleiurilor din Galați, cuprinsă de un incendiu puternic

O hală de depozitare uleiurilor uzate din comuna Șendreni, Galați, a fost cuprinsă de un incendiu puternic sâmbătă, 6 septembrie. La fața locului se află 4-5 autospeciale de stingere.

Potrivit Antena 3, la intervenție participă 4-5 autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD. Din fericire, nu au fost raportate victime până în acest moment.

Potrivit autorităților, incendiul se manifestă cu mari degajări de fum, însă, întrucât vântul nu bate, nu există riscul de extindere.

Știre în curs de actualizare.