Marți, 2 Septembrie 2025
Incendiu puternic la Autobaza Ferentari: două autobuze STB au fost distruse complet de flăcări. S-a sesizat Poliția

Publicat:

Două autobuze Mercedes Citaro din flota STB au fost distruse de un incendiu izbucnit în noaptea de 1 septembrie la Autobaza Ferentari, compania constituind o comisie tehnică pentru a stabili cauzele incidentului. Poliția Capitalei a fost sesizată.  

Imagini ca după un bombardament au fost surprinse la Autobaza Ferentari / Sursa foto: b365.ro
Autobuzele STB au fost în serviciu pe timpul zilei, iar seara au fost parcate la depou. După miezul nopții s-au făcut scrum

Două autobuze din flota Societății de Transport București (STB) au luat foc și au ars complet la Autobaza Ferentari, în noaptea de 1 septembrie. Compania de transport bucureștean investighează incidentul la acest moment, fiind constituită o comisie tehnică, potrivit unor surse din cadrul STB, potrivit b365.ro.

Autobuzele au fost garate la 21:50, respectiv 22:30, când au fost retrase din circulație, iar incendiul, care a distrus complet mijloacele de transport, a izbucnit la ora 02:20, potrivit unor surse din cadrul STB.

Mijloacele de transport public sunt dintre cele mai vechi aparținând flotei STB, mai exact Mercedes Benz Citaro EURO 4. 

  Mai multe imagini cu autobuzele distruse complet au fost publicate în secțiunea de comentarii a unei postări de pe pagina de Facebook Bukureștiul.  

Două anchete au fost demarate de urgență. Una la STB și alta a Poliției Capitalei 

În urma acestui incident, Societatea de Transport București (STB) a constituit o comisie tehnică pentru a afla cauzele producerii incendiului. Totodată, și Poliția Capitalei a demarat o anchetă în acest sens.

Activitatea de transport nu a fost afectată.

Reviziile tehnice ale autobuzelor erau la zi, la retragere din traseu a fost efectuată și revizia zilnică CIZ (fără să fie semnalate probleme).

Potrivit acelorași surse, flăcările nu s-au extins și la alte mijloace de transport, fiind afectate doar cele două autobuze.

