Video Incendiu de proporții la Galați, după ce barăcile muncitorești ale unui fost şantier au fost cuprinse de flăcări

Un incendiu violent a izbucnit, miercuri dimineață, pe strada Ciobanului din municipiul Galați, la fostele barăci ale muncitorilor care au lucrat la tunelul CFR.

Potrivit ISU Galaţi, incendiul a izbucnit pe strada Ciobanului, la una din locaţiile de lucru ale Tunele S.A, mai exact la fostele barăci ale constructorilor care lucrau la tunel.

Acolo au intervenit mai multe autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi, pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor, potivit News.

Nu au fost raportate victime.

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă considerabilă, dar pompierii anunţă că focul a fost localizat şi se lucrează la stingerea acestuia.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenţiei.