Video Arde o biserică din Suceava: flăcările au distrus turlelele lăcașului de cult și există pericol de propagare

O biserică din județul Suceava a fost cuprinsă vineri, 4 septembrie, de un incendiu puternic. Focul a distrus turlele lăcașului de cult.

Potrivit ISU, incendul a izbucnit la o biserică din localitatea Botuș, comuna Fundu Moldovei. La fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu 5 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD.

„Incendiul se manifestă generalizat la turlele bisericii, cu pericol de propagare la întregul lăcaş. Se lucrează pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor. Nu sunt semnalate victime”, a transmis ISU.

În momentul de față, incendiul este localizat și se lucrează pentru lichidare.