Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Cum au acces infractorii la armament ieftin. Pistoale de semnalizare și de alarmă transformate în arme letale

Publicat:

Accesibile pentru mai puțin de o sută de euro, aceste arme au devenit „extrem de populare în rândul infractorilor”, atrage atenția în mod regulat Europol.

Armele de semnalizare sunt convertite în arme letale FOTO: Adevărul
Armele de semnalizare sunt convertite în arme letale FOTO: Adevărul

În cadrul operaţiunii de amploare Conversus de la sfârşitul anului 2021, condusă de România şi coordonată de Europol, peste 1.500 de pistoale cu gaz şi de alarmă au fost confiscate de poliţiile europene, o nouă acţiune de amploare având loc în aprilie 2024, vizând de data aceasta 500 de astfel de arme false, adesea în vânzare liberă, care, transformate, se dovedesc a fi letale, traficul lor reprezentând „o ameninţare serioasă”, potrivit Europol, relatează vineri AFP, scrie Agerpres.

De la partenerul refuzat până la jefuitorul de magazin alimentar şi narcotraficanţi, acest tip de arme, transformate sau nu, proliferează atât în cazurile de mică delincvenţă, cât şi în cazul crimei organizate în Franţa, precum şi în alte ţări din Europa, parţial datorită unei reglementări legislative laxe.

Din familia foarte diversă a acestor arme convertibile se remarcă pistoalele de semnalizare, folosite de navigatorii amatori și cele de alarmă, concepute pentru a descuraja, apreciate în cinematografie pentru zgomotul lor puternic ce simulează un foc de armă.

Accesibile pentru mai puţin de o sută de euro, aceste arme au devenit "extrem de populare în rândul infractorilor", atrage atenţia în mod regulat Europol. Conversia lor în arme de foc este "foarte uşoară" şi va fi şi mai simplă cu ajutorul inteligenţei artificiale, estimează agenţia europeană.

Adesea replicile sunt foarte realiste, acestea fiind concepute să tragă doar cu muniţie fără proiectile sau cu substanţe iritante, cum ar fi gazul lacrimogen.

Europol a estimat pentru AFP că armele de alertă şi semnalizare (AAS) convertite "ar putea să reprezinte încă aproape jumătate din toate armele ilegale confiscate".

AAS convertite s-au numărat printre cele trei tipuri de arme de foc cele mai confiscate în Danemarca în 2019. În Suedia, ele reprezentau 30% din armele confiscate şi 10% din tirurile înregistrate, iar în Olanda aproximativ 40% din confiscări.

Conversia AAS continuă să constituie "o ameninţare serioasă", iar "infractorii exploatează anumite discrepanţe juridice" de la o ţară la alta, "ceea ce duce la deturnarea acestor arme către pieţe ilicite", explică Europol.

Traficul a început încă din anii 1990, înainte de a atrage atenţia în urma atacului de la Hyper Cacher din Paris, în ianuarie 2015. Amedy Coulibaly deţinea de fapt arme acustice reactivate.

Deşi mai puţine arme de acest tip intră pe piaţa ilicită, "problema persistă în privinţa pistoalele de alarmă", a explicat pentru AFP Nicolas Florquin de la centrul de reflecţie Small Arms Survey cu sediul în Elveţia.

Începând din 2016, operaţiunea Bosfor, coordonată de România, deja urmărea pistoalele de alarmă şi de gaz fabricate în Turcia care intrau prin Bulgaria înainte de a fi expediate în alte părţi ale Europei, în special prin poştă.

În ultimii zece ani, modele turceşti uşor modificabile inundă piaţa. Ele sunt fabricate dintr-un material ce rezistă la presiunea muniţiilor cu glonţ, iar obturatorul destinat să împiedice trecerea proiectilului se scoate relativ uşor.

În 2019, Turcia a întărit standardele de producţie pentru a împiedica modificările, iar UE şi-a consolidat reglementările şi a adoptat la începutul anului 2025 noi reguli pentru AAS, care vor necesita autorizaţii de import începând din februarie 2029.

Însă "problema timpului între reglementare şi implementare la nivel naţional persistă. Poate dura câţiva ani, în funcţie de ţară", subliniază Nicolas Florquin. Unele state, inclusiv Franţa în 2024, dar şi Olanda, Portugalia şi Suedia, au clasificat deja AAS ca arme de foc, supuse autorizării sau declarării.

În decembrie 2024, de exemplu, autorităţile care gestionează lupta împotriva infracţionalităţii organizate din Bulgaria au anunţat două reţineri într-un depozit-atelier. La faţa locului, "cea mai mare parte a armelor", dintre care 244 de pistoale, "fuseseră transformate din arme cu gaz în arme de război".

Un raport al vămilor bulgare semnalează că cea mai mare parte a confiscărilor din 2024 a avut loc la graniţa cu Turcia. "O problemă majoră a armelor fabricate ilegal în Turcia este calitatea lor proastă", adăugând că "Turcia produce, de asemenea, replici de mărci fără licenţă sau certificat de conformitate. Se estimează că aproximativ 30% din această producţie este vândută pe piaţa europeană", în special în Marea Britanie.

În Marea Britanie, pistoalele de alarmă permit ocolirea unor legi deosebit de stricte, iar tinerilor infractori le facilitează consolidarea reputaţiei pe o piaţă a drogurilor foarte competitivă, unde este necesară o armă.

Unele pistoale cu bile din Turcia sunt vândute cu "cel puţin 50% din suprafaţa lor vizibilă vopsită în culori vii, însă infractorii le vopsesc în negru pentru a părea o armă letală de origine", detalia agenţia britanică de combatere a crimei (NCA) la începutul lunii septembrie.

O amnistie va fi lansată în februarie 2026 în Anglia şi Ţara Galilor pentru cinci modele, în special modelul italian Bruni, pentru care testele au arătat că pot fi transformate cu ajutorul uneltelor de bricolaj obişnuite.

Patru modele de pistoale de alarmă turceşti au fost vizate de o amnistie în acest an şi, într-un interval de patru săptămâni, 3.000 de exemplare au fost predat autorităţilor.

Europa

