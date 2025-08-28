Percheziții în casa unei femei care ar fi furat un portofel pierdut. Ce au găsit polițiștii

Polițiștii au descins în casa unei femei din Cermei, Arad, după ce ar fi sustras portofelul pierdut de un bătrân într-un magazin din orașul Ineu. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat o armă letală de vânătoare, calibrul 30-06, 19 cartușe nepercutate, același calibru, și un cartuș percutat, același calibru, toate deținute ilegal, de către un bărbat de 45 de ani.

„La data de 21 iulie a.c., polițiștii orașului Ineu au fost sesizați despre faptul că, un septuagenar și-ar fi pierdut portofelul într-un magazin din Ineu, portofel care ar fi fost sustras de persoane necunoscute.

În urma investigațiilor efectuate, a fost identificată o femeie de 39 de ani, din Cermei, care ar fi sustras portofelul pierdut și nu l-ar mai fi returnat, în termenul legal de 10 zile, persoanei vătămate”, transmite IPJ Arad.

Așadar, polițiștii din Ineu s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de însușirea bunului găsit, iar la data de 27 august, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința femeii de 39 de ani.

„Cu ocazia perchezițiilor efectuate, a fost descoperită o armă letală de vânătoare, calibrul 30-06, 19 cartușe nepercutate, același calibru, și un cartuș percutat, același calibru, toate deținute ilegal, de către un bărbat de 45 de ani.

Totodată, au mai fost descoperite 2 detectoare de metale, aproximativ 4.200 de euro, peste 8.000 de lei și 1.600 lire sterline”, mai precizează sursa citată.

Bunurile găsite au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în baza probatoriului administrat, bărbatul de 45 de ani a fost reținut 24 de ore, de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată.

Femeia de 39 de ani a fost reținută de polițiștii orașului Ineu pentru însușirea bunului găsit.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale.