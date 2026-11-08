35 de autoturisme de lux, estimate la 2,8 milioane de euro, ridicate de polițiști în Galați. Suspecții ar fi ascuns banii prin achiziții pe numele rudelor

O amplă anchetă privind suspiciuni de spălare de bani a dus la ridicarea a 35 de mașini de lux, evaluate la aproximativ 2,8 milioane de euro, în județul Galați. Polițiștii au desfășurat duminică, 8 noiembrie, 25 de percheziții la locuințele unor persoane cercetate în acest dosar. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 3 milioane de euro.

35 de autoturisme de lux, estimate la 2,8 milioane de euro, ridicate de polițiști în Galați. Foto: Poliția Română

Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER și a fost organizată de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Galați, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2026, persoanele vizate ar fi cumpărat autoturisme de lux folosind bani obținuți din activități infracționale. Ulterior, vehiculele ar fi fost înmatriculate pe numele unor rude sau al altor persoane apropiate, pentru a ascunde atât proveniența fondurilor, cât și identitatea celor care beneficiau în realitate de bunuri.

„Din cercetările efectuate, a reieşit că, în perioada 2022–2026, persoanele în cauză ar fi folosit sume de bani provenite din activităţi infracţionale pentru achiziţionarea unor autoturisme de lux, pe care ulterior le-ar fi înmatriculat pe numele unor rude sau persoane apropiate. Prin acest mecanism, persoanele în cauză ar fi urmărit ascunderea sau disimularea provenienţei ilicite a fondurilor utilizate, precum şi a identităţii beneficiarilor reali ai bunurilor achiziţionate, prin înregistrarea acestora pe numele unor terţe persoane, pentru a crea aparenţa unei provenienţe legale a bunurilor”, a transmis Poliția Română.

Pe lângă cele 35 de autoturisme, a căror valoare totală este estimată la 2,8 milioane de euro, anchetatorii au ridicat aproximativ 300.000 de lei, o armă neletală, documente și alte obiecte considerate relevante pentru investigație.

Prejudiciul calculat până în acest moment depășește 3 milioane de euro, potrivit informațiilor comunicate de autorități.

Mașinile au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Investigația este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Galați, sub supravegherea procurorului de caz. Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate presupus infracțională și toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele.

La operațiune au participat și echipe ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.