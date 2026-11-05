Contabilă de primărie, acuzată că și-ar fi transferat 400.000 de lei din bugetul instituției în conturile personale

Poliţiştii o cercetează pe contabila unei primării din judeţul Neamţ, care este acuzată că a transferat în conturile personale 400.000 de lei din banii instituţiei. Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore.

Femeia a fost reținută Foto: Shutterstock

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au afirmat, joi, că poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ au făcut o percheziţie, în cadrul operaţiunii Jupiter, într-un dosar penal deschis pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi fals informatic.

„În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, o femeie, de 35 de ani, în calitate de contabil al unei Unităţi Administrativ Teritoriale, din judeţul Neamţ şi-ar fi însuşit fără drept, sume de bani aparţinând instituţiei, pe care le-ar fi transferat în conturile personale, cauzând un prejudiciu de 400.000 lei”, au anunţat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Anchetatorii au ridicat mai multe probe în urma percheziţiilor. Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore.