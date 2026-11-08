 Operațiunea Jupiter 6 continuă cu 55 de percheziții în toată țara. Anchetatorii vizează dosare de mită, înșelăciune, cămătărie și spălare de bani | adevarul.ro
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Operațiunea Jupiter 6 continuă cu 55 de percheziții în toată țara. Anchetatorii vizează dosare de mită, înșelăciune, cămătărie și spălare de bani

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Procurorii și polițiștii desfășoară duminică o nouă etapă a operațiunii Jupiter 6, în cadrul căreia sunt puse în aplicare 55 de mandate de percheziție domiciliară, în mai multe zone ale țării. Anchetele vizează o gamă largă de infracțiuni, de la dare de mită și cumpărare de influență până la înșelăciune, camătă, spălare de bani și încălcări ale legislației privind regimul armelor și protecția fondului forestier.

Operațiunea Jupiter 6 continuă cu 55 de percheziții în toată țara.
Operațiunea Jupiter 6 continuă cu 55 de percheziții în toată țara. Foto: Arhivă

Acțiunile au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Potrivit procurorilor, pentru ziua de 8 noiembrie au fost organizate 11 acțiuni operative, în cadrul cărora sunt executate cele 55 de mandate de percheziție.

„În cursul zilei de astăzi, 8 noiembrie 2026, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, se desfăşoară o nouă etapă a acţiunii «JUPITER 6», fiind planificate 11 acţiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 55 de mandate de percheziţie domiciliară, la nivel naţional”, au transmis reprezentanții Parchetului General.

21 de dosare de spălare de bani, în atenția procurorilor

O parte dintre investigații vizează fapte de corupție, respectiv dare de mită și cumpărare de influență. Alte anchete privesc infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii investighează și activități de acordare a unor împrumuturi în condiții de camătă. În aceste cazuri, anchetatorii urmăresc inclusiv situațiile în care persoanele care au împrumutat bani ar fi fost supuse unor presiuni sau acte de constrângere pentru recuperarea sumelor.

Un alt capitol important al operațiunii îl reprezintă cercetările privind spălarea banilor. Sunt analizate 21 de dosare penale, în care procurorii încearcă să stabilească de unde provin anumite sume și prin ce operațiuni financiare au circulat, precum și dacă au existat încercări de ascundere a originii ilegale a banilor.

Verificări privind armele, muniția și infracțiunile silvice

Operațiunea include și investigații referitoare la încălcarea legislației privind armele și munițiile. Anchetatorii verifică deținerea fără drept a unei arme letale, dar și situații în care persoane ar fi cumpărat ilegal muniție neletală prin intermediul unor comenzi online, în perioada 2025–2026.

În acest context, polițiștii urmăresc identificarea și ridicarea armei, precum și stabilirea provenienței acesteia și a împrejurărilor în care a fost deținută.

Pe linie silvică, cercetările vizează tăieri ilegale de arbori și transporturi de material lemnos pentru care cantitățile reale ar fi fost mai mari decât cele menționate în documentele de însoțire. Potrivit anchetatorilor, în cazurile investigate, diferențele cumulate depășesc cinci metri cubi de lemn.

În paralel, sunt instrumentate și dosare de înșelăciune și furt calificat. Polițiștii desfășoară activități pentru identificarea persoanelor suspectate, reconstituirea modului în care au fost comise faptele și strângerea probelor necesare.

Jupiter 6 a depășit recordul de percheziții al operațiunilor anterioare

Pe lângă percheziții, anchetatorii pun în executare mandate de aducere și urmează să instituie măsuri asigurătorii în dosarele în care acestea se impun.

Odată cu acțiunile programate duminică, bilanțul Operațiunii Jupiter 6 ajunge la 1.652 de percheziții domiciliare. Numărul îl depășește pe cel înregistrat în cadrul Operațiunii Jupiter 3, când au fost efectuate 1.632 de percheziții.

Astfel, potrivit Parchetului General, Jupiter 6 devine cea mai amplă acțiune de acest tip desfășurată până în prezent de Ministerul Public.

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