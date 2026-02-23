Tragedie în Vrancea: un bărbat a murit după declanșarea accidentală a unui foc de armă

Un incident grav a avut loc duminică seara, în comuna Câmpuri, județul Vrancea. Un bărbat de 31 de ani a murit după ce a fost împușcat accidental, în timp ce se afla în locuința unui alt bărbat, în vârstă de 33 de ani. Cazul este anchetat de polițiști, sub coordonarea procurorilor.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că tragedia s-a produs în locuința unui bărbat de 33 de ani. Se pare că acesta intenționa să vândă o armă, iar în momentul în care o manevra pentru a i-o prezenta celuilalt bărbat, s-a produs declanșarea neintenționată a focului. Victima, aflată chiar lângă el, nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Conform anchetatorilor, „din cercetările efectuate până în acest moment a reieșit că, în timp ce acesta ar fi manevrat o armă pe care intenționa să o înstrăineze, s-ar fi produs declanșarea accidentală a unui foc de armă, fiind împușcat mortal un bărbat de 31 de ani, aflat la locație”.

Absența unui conflict și stadiul anchetei

Un aspect important scos la iveală de primele audieri este faptul că între cei doi bărbați nu exista nicio stare tensionată sau neînțelegeri mai vechi care să justifice un act de violență. Reprezentanții IPJ Vrancea au precizat că „din verificările efectuate până în prezent, nu au rezultat indicii cu privire la existența unor conflicte anterioare între cele două persoane”.

În prezent, bărbatul de 33 de ani se află în custodia poliției și este audiat pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragicul eveniment. În paralel, anchetatorii verifică proveniența armei și dacă aceasta era deținută în mod legal. Întreaga investigație se desfășoară sub coordonarea unității de parchet competente, fiind deschis un dosar penal pentru a se stabili cu exactitate situația de fapt.