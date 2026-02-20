„Ruletă rusească” între soldați cu final fatal: soldat francez, împușcat mortal în timpul unui „joc” cu arma

Un soldat francez în vârstă de 20 de ani a murit după ce a fost împușcat în cap în timpul unui joc cu alți colegi militari, în cadrul unei petreceri unde s-a consumat alcool. Incidentul a avut loc în incinta Spitalului Militar Percy din Clamart, în apropiere de Paris.

Conform procurorilor francezi, tragedia s-a produs după ce un pistol încărcat s-a descărcat în timpul a ceea ce a fost descris drept un joc între soldați. Glonțul l-a lovit în cap pe brigadierul Alexandre Lanckbeen, provocându-i răni fatale, potrivit BBC.

Loic Mizon, guvernatorul militar al Parisului, a declarat că a aflat cu „profundă tristețe” despre moartea tânărului militar, survenită vineri din cauza rănilor suferite. „Doresc să exprim compasiunea mea profundă familiei și celor dragi și să le asigur de sprijinul deplin al forțelor armate”, a transmis acesta într-o postare pe X.

Cine era militarul și ce s-a întâmplat în seara incidentului

Brigadierul Alexandre Lanckbeen făcea parte din Regimentul 35 de artilerie parașutistă, cu sediul în Tarbes, și era detașat în cadrul Operațiunii Sentinelle, o misiune de securitate internă de lungă durată în Franța.

Potrivit anchetatorilor, sâmbătă seara, patru soldați cazați la Spitalul Percy au început să joace un joc cunoscut în mediul militar, care presupune încercarea de a dezarma un coleg și de a-i neutraliza arma. De regulă, arma este descărcată în astfel de situații, însă, în acest caz, nu era, conform relatărilor din presa locală. În timpul jocului s-a tras un foc de armă, care l-a rănit mortal pe Lanckbeen.

Trei soldați, de asemenea detașați în cadrul Operațiunii Sentinelle, au fost prezentați marți în fața unui tribunal din Paris în legătură cu incidentul armat, potrivit presei locale.