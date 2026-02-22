Breaking Incident la Mar-a-Lago: un bărbat a fost împușcat mortal după ce a a pătruns ilegal pe proprietatea lui Trump

Secret Service a anunțat, duminică, 22 februarie, că un bărbat a fost împușcat mortal după ce a încercat să intre ilegal într-un perimetru de securitate pe domeniul Mar-a-Lago al președintelui Donald Trump în Florida.

Secret Service se ocupă cu protejarea celor mai înalți demnitari americani, scrie Agerpres.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 20 de ani, deținea ceea ce părea a fi o pușcă și un recipient cu combustibil în timp ce încerca să intre în locuința lui Trump din Palm Beach, a declarat Secret Service.

El a fost împușcat de un adjunct al Biroului Șerifului din Palm Beach în jurul orei 1:30 dimineața, duminică.

Identitatea bărbatului decedat nu a fost făcută publică.

Trump participase sâmbătă seară la cina guvernatorilor din Washington DC. Se înțelege că președintele SUA a rămas în capitală peste noapte și nu se afla în Florida când suspectul înarmat s-a apropiat de Mar-a-Lago.

În noiembrie anul trecut, doi membri ai Gărzii Naționale din West Virginia au fost împușcați mortal într-un atac armat produs în apropiere de Casa Albă. Cei doi au fost vizați în mod intenționat de atacator, care s-a apropiat de ei și a deschis focul mai întâi asupra unuia dintre soldați, aflați la doar câțiva pași distanță.

Ulterior, suspectul a tras și asupra celui de-al doilea, care încercase să se adăpostească în spatele unei stații de autobuz. Sursele mai spun că suspectul nu cooperează cu anchetatorii și nu avea asupra sa acte de identitate în momentul arestării.

La acea vreme, Trump a solicitat trimiterea a încă 500 de membri ai Gărzii Naționale în Washington DC, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth.