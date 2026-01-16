Incident grav în Italia: doi români urmăriți de Poliție după un jaf au furat pistolul unui ofițer și au tras două focuri

Doi cetățeni români au fost arestați în apropiere de Milano, după un incident extrem de grav în care au tras cu arma asupra polițiștilor italieni.

Doi români, în vârstă de 23 și 32 de ani, au jefuit un bărbat italian de 59 de ani. Indivizii i-au furat ceasul, telefonul mobil și cheile de la mașină, cu care au și plecat.

Italianul a alertat imediat poliția și a furnizat numărul de telefon furat. Cu ajutorul localizării dispozitivului, polițiștii au reușit să stabilească zona în care se aflau suspecții și au trimis cea mai apropiată patrulă într-o localitate din apropierea orașului Milano.

”Ofițerii s-au deplasat apoi la fața locului, unde i-au identificat pe cei doi infractori, care, văzându-i în uniformă, i-au atacat. A urmat o încăierare, în timpul căreia tânărul de 23 de ani a reușit să smulgă pistolul de serviciu de la unul dintre ofițeri. Cu arma în mână, dar incapabil să o folosească, românul a tras două focuri de armă, care din fericire nu i-au lovit nici pe ofițeri, nici pe cei care treceau pe acolo. Între timp, ofițerii au reușit să-l aresteze pe tânărul de 23 de ani în parcare, în timp ce complicele său a încercat să evadeze în interiorul centrului comercial, unde a fost totuși reținut. Cei doi sunt deținuți în prezent în închisoarea San Vittore și se află la dispoziția autorităților judiciare”, scrie Il Giornale.

Polițiștii au stabilit că ambii români aveau antecedente penale. Bărbatul de 23 de ani fusese acuzat anterior de tentativă de omor.