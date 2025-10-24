Maimuță pe bănci și șerpi pe holurile unei școli din Focșani: ce riscă elevii care au speriat profesorii cu imaginile AI

O glumă aparent inofensivă a elevilor Colegiului Național Pedagogic din Focșani s-a transformat într-un incident serios. Fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care arătau o maimuță în incinta școlii, au provocat panică printre profesori și au declanșat verificări din partea conducerii.

→ Imaginea 1/5: Elevii au speriat profesorii cu animale generate cu AI FOTO: Facebook / România Actualități

Elevii Colegiului Național Pedagogic din Focșani au decis să testeze nervii cadrelor didactice cu o farsă inedită. Aceștia au distribuit pe un grup de WhatsApp fotografii create cu inteligență artificială în care o maimuță „se plimba” nestingherită prin școală, relatează România Actualități. În alte fotografii erau vizibili șerpi pe holurile școlii.

Reacția profesorilor a fost rapidă: imaginile păreau atât de reale, încât conducerea unității s-a mobilizat imediat pentru a verifica situația. După o verificare atentă, s-a constatat că nu exista nicio maimuță rătăcită prin clădire, iar totul fusese doar o glumă bine orchestrată.

Imaginile s-au răspândit rapid între elevi, iar acum conducerea școlii încearcă să identifice autorii farselor. Aceștia riscă sancțiuni, inclusiv nota scăzută la purtare, pentru incidentul care a creat panică printre cadrele didactice.