Trendul imaginilor generate de AI cu persoane decedate: alinare sau capcană emoțională? ANALIZĂ

Analize Adevărul
Publicat:

O poză în care adultul de acum îmbrățișează copilul de atunci. Sau o imagine în care alături de noi este adăugat un om drag care a murit. Astfel de lucruri sunt posibile acum prin intermediul inteligenței artificiale. Imaginile pot aduce alinare pe moment, dar pe termen lung pot fi periculoase, spun psihologii, pentru că limitele dintre fantezie și realitate nu mai sunt clare. Fenomenul ridică semne de întrebare și cu privire la etica AI, mai ales atunci când cei readuși virtual la viață sunt oameni pe care i-am admirat, dar nu i-am cunoscut. 

Trendul ,,Hug your younger self" (Îmbrățișează-ți varianta din copilărie) Imagine generată de Gemini
Trendul ,,Hug your younger self" (Îmbrățișează-ți varianta din copilărie) Imagine generată de Gemini

Ce este trendul ,,Hug your younger self"

Prin intermediul inteligenței artificiale Gemini, sute de mii de oameni din toată lumea au creat în ultimele luni imagini inedite, care transpun în realitatea virtuală o dorință a multora: să poată îmbrățișa copilul care au fost cândva. Totul sub forma unei fotografii de tip Polaroid, minimalistă, dar plină de încărcătură emoțională.

Psiholog: astfel de imagini pot întreține rănile

Tot cu ajutorul inteligenței artificiale, alți utilizitori realizează poze sau clipuri video în care stau alături de oameni dragi care nu mai sunt printre noi. Un subiect și mai sensibil, cu numeroase implicații emoționale.

,,Pentru unii oameni, a vedea o imagine în care se îmbrățișează pe ei înșiși din copilărie sau o persoană dragă pierdută poate aduce alinare, o formă simbolică de încheiere emoțională. Dar, în același timp, există un risc real ca aceste imagini să reactiveze durerea, să creeze confuzie si faptul ca limitele dintre realitate și fantezie nu mai sunt clare să prelungească procesul de doliu", explică psihoterapeutul Dorina Stamate. 

Posibilele efecte merg și mai departe: ,,Poate apărea tristețe intensă, dor copleșitor sau chiar anxietate și insomnii. Atunci când imaginea generată de AI devine mai „vie” sau mai idealizată decât amintirea reală, se poate pierde legătura cu adevărata memorie afectivă — cu felul real în care era acea persoană sau cu propria copilărie. Trebuie să existe o limită clară. Iar acea limită nu ține doar de tehnologie, ci mai ales de sănătatea emoțională a celui care le folosește. Dacă imaginea devine un substitut pentru relația pierdută, o formă de a „păstra” pe cineva care nu mai există sau o modalitate de a evita confruntarea cu durerea, atunci ea nu mai este vindecătoare — ci întreține rana".

Dorina Stamate, psihoterapeut
Dorina Stamate, psihoterapeut

Partea bună a imaginilor generate de AI

Există și situații în care beneficiile imaginilor generate de AI sunt mai mari decât orice risc. Prin intermediul instrumentelor oferite de noile tehnologii, fotografii pot adăuga acum în fotografiile de nuntă, spre exemplu, oameni extrem de importanți care nu mai pot fi prezenți fizic la eveniment: părinți sau bunici care au murit. 

,,Evident că există și o parte bună. A adăuga într-o fotografie de nuntă pe cineva drag care nu mai este printre noi nu este o încercare de a „păcăli realitatea”, ci mai degrabă o formă de comemorare, un mod de a spune: << Ai fost și vei fi mereu parte din viața mea. Mi-as fi dorit sa fii aici>> Este un gest de iubire si de recunostință", spune psihoterapeutul. 

Internetul, plin de clipuri AI cu oameni cunoscuți care au murit

Pe rețelele de socializare, mai ales pe Tik Tok, s-a răspândit un alt trend: montaje în care apar oameni cunoscuți și iubiți care nu mai sunt printre noi, cu scopul de a genera emoție. 

La moartea Papei Francisc, spre exemplu, au fost create clipuri în care era prezentată o întâlnire fictivă a suveranului pontif cu celebrități care nu mai sunt printre noi.

Captură dintr-un clip generat de Inteligența Artificială, în care apar Papa Francisc și Heath Ledger
Captură dintr-un clip generat de Inteligența Artificială, în care apar Papa Francisc și Heath Ledger
Citește și: Povestea româncei care schimbă lumea cu Inteligența Artificială. „Când am ajuns în Occident încă ne considerau țigani”

Și cu imaginea actorului Robin Williams, decedat în 2014,  au fost generate numeroase clipuri. Fiica acestuia a luat atitudine.

,,Vă rog, nu îmi mai trimiteți clipuri AI cu tatăl meu! (...) Dacă aveți vreun pic de decență, opriți-vă să ne mai faceți asta mie și lui. Sau oricui. Este prostesc, este o pierdere de timp și energie și, credeți-mă, nu este ceea ce și-ar dori", a scris Zelda Williams  într-un story pe Instagram, potrivit BBC News. 

Zelda și tatăl ei, actorul Robin Williams FOTO Getty Images
Zelda și tatăl ei, actorul Robin Williams FOTO Getty Images

Clipurile pot părea un omagiu, dar scopul principal este de mule ori altul. 

,,Cumva trendul vine datorită faptului că algortimii rețelelor sociale funcționează cu emoții în mod deosebit. Există foarte multe semnale matematice care au la bază ca element comun emoția. Adică algoritmii măsoară care este numărul de emoții și tipologia de emoție pentru fiecare individ în parte în reacția unei postări. De altfel, de aici și aceste tactici de a crea aceste postări care se duc într-o componentă de emoție, pentru că astfel ele devin virale", spune expertul în conținut digital Cristian Bolocan. 

Cristian Bolocan, expert în comunicare digitală
Cristian Bolocan, expert în comunicare digitală

,,Deși intenția poate părea artistică sau nostalgică, în realitate, aceste reprezentări pot afecta profund familiile celor dispăruți și pot distorsiona imaginea publică a persoanei respective. Dacă este făcut pentru vizualizări, senzațional sau profit, fără, atunci nu doar că devine neetic, ci și lipsit de empatie", subliniază psihoterapeutul Dorina Stamate. 

Creștere de 500% a imaginilor generate de AI; ce se întâmplă când interacționăm cu inteligența artificială

Discuțiile vin și în contextul în care imaginile și videoclipurile generate de AI cunosc o creștere uluitoare. 

,,În comparația ultimelor trei luni cu anul 2024, există o creștere procentuală de 500%, practic de cinci ori avem o creștere a acestor elemente vizuale, atât din punct de vedere al imaginilor, cât și al videoclipurilor. Ceea ce ne arată că vorbim despre un element alarmant. Pentru că este foarte mare creșterea și bineînțeles creează și prejudicii", avertizează Cristian Bolocan.

Și dacă cele mai multe riscuri sunt legate de ușurința cu care informațiile false pot fi răspândite, există și o altă latură care merită luată în considerare.

,,Inteligența artificială este antrenată individual, fiecare conversație pe care o avem cu inteligența artificială reprezintă un element de training, de învățare pentru AI în relația cu noi ca indivizi. Bineînțeles că există niște riscuri. Există niște termeni și condiții bine definite atunci când alegem de bună voie să folosim inteligența artificială pentru diverse operațiuni, ne asumăm aceste riscuri", subliniază expertul în conținut digital.

Citește și: Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper ca toți actorii să își dea demisia”

Etica AI, un subiect amplu

O reglementare privind inteligența artificială este esențială. Numai că acest lucru nu este deloc simplu. Inteligența artificială evoluează mai repede decât putem ține pasul. 

,,Industria așteaptă o reglementare din partea guvernelor, pentru că există diferite etape de reglementare a eticii în folosirea inteligenței artificiale. Aș putea menționa că în Uniunea Europeană, în mod deosebit, există o reglementare mult mai avansată decât în Statele Unite ale Americii, spre exemplu. Ceea ce cumva ne dă o mai bună protecție asupra elementelor de dezinformare, însă suntem la început, nu există o reglementare bine definită, pentru că inteligența artificială se dezvoltă și este și această discuție pe masa, că nivelul cu care se face reglementarea nu ține pasul cu nivelul evoluției inteligenței artificiale", spune Cristian Bolocan.

Iar psihologul identifică și alt tip de risc: cel al pierderii conexiunii umane. 

,,Ca psiholog, văd accelerarea tehnologiei ca pe o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, ea deschide posibilități uriașe: acces la educație, instrumente care pot ajuta persoanele vulnerabile să comunice sau să se dezvolte. Pe de altă parte, ritmul în care aceste tehnologii evoluează depășește adesea capacitatea noastră emoțională și etică de a le gestiona. Cred că rolul nostru este acela de a ajuta oamenii să rămână ancorați în realitate, să folosească tehnologia ca unealtă, nu ca refugiu si sa nu ne pierdem conexiunile umane", atenționează Dorina Stamate. 

Societate

