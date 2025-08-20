Imagini generate cu inteligenţa artificială care ridiculizează eforturile pentru pace în Ucraina sunt virale pe rețelele de socializare

O imagine generată de inteligența artificială, care a devenit virală pe rețelele de socializare, îi arată pe liderii europeni, cu capul plecat, așteptând în fața Biroului Oval. Fotografia falsă face parte dintr-un val de dezinformare destinat în special să denigreze eforturile pentru pace în Ucraina, relatează AFP.

Așa cum se întâmplă la fiecare mare eveniment sau summit, conţinuturi false sau satirice generate de AI se revarsă pe reţelele sociale, autorii lor căutând în special să câştige bani prin aceste conţinuturi cu scop viral, potrivit Agerpres, care citează AFP.

„Asta este umilirea supremă pentru aceşti nenorociţi corupţi. Absolut magnific", scrie astfel un analist politic conservator, care a distribuit fotografia falsă în care liderii europeni, cu capul plecat şi o mină sumbră, se află la Casa Albă.

Mai mulţi lideri europeni au fost la Washington luni pentru a se întâlni cu preşedintele Donald Trump, împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Conţinuturile false au numeroase diferenţe faţă de fotografiile oficiale ale întâlnirii, inclusiv detalii privind vestimentaţia liderilor.

„Informaţii false"

Agenţia de supraveghere a dezinformării NewsGuard arată că surse proruse au distribuit aceste imagini, inclusiv entitatea media Pravda, cunoscută pentru difuzarea de conţinuturi false în favoarea Rusiei.

Fluxul de imagini generate de AI ilustrează modul în care „sursele pro-Kremlin profită adesea de întâlnirile foarte mediatizate la care participă lideri europeni pentru a răspândi informaţii false", constată NewsGuard.

Întâlnirea Trump-Putin ridiculizată cu ajutorul AI

În ultimele zile, multe alte imagini şi videouri false au fost distribuite, în special pentru a ridiculiza întâlnirea de vineri, din Alaska, dintre Vladimir Putin şi Donald Trump.

Conţinutul generat de AI se răspândeşte, în general, foarte repede pe reţelele sociale, platformele având, în cea mai mare parte, politici de moderare relaxate