Unde îți poți parca mașina la Târgul de Crăciun din Craiova. „Îţi vei blestema zilele”

Deschis recent, Târgul de Crăciun din Craiova atrage numeroşi vizitatori, astfel că găsirea unui loc de parcare devine o adevărată provocare pentru cei care nu sunt din zonă. Localnicii au venit în ajutor cu recomandări practice despre cele mai accesibile locuri.

Târgul de Crăciun din Craiova şi-a aprins luminiţele de sărbătoare pe 14 noiembrie, iar primarul orașului, Lia Olguța Vasilescu, anunța atunci că peste 100.000 de oameni au participat la deschidere, precizând că ediția din 2025 se desfășoară în mai multe puncte centrale: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman, Zona Doljana și English Park.

În acest context, pe rețelele de socializare, vizitatori din întreaga țară cer informații despre cele mai bune zone unde își pot lăsa mașinile atunci când vin la târg.

Localnicii, ghizi neoficiali pentru vizitatori

Pe Reddit, mai mulţi craioveni au răspuns prompt celor care caută soluții de parcare în apropierea târgului. Recomandările lor variază de la sugestii practice, la comentarii amuzante, însă oferă o imagine realistă a aglomeraţiei din această perioadă şi converg către aceeași idee: vizitatorii ar trebui să ia în calcul parcările din zonele limitrofe și mersul pe jos sau transportul în comun şi Boltul pentru a evita blocajele.

Iată câteva dintre răspunsurile craiovenilor, așa cum au fost postate online:

* „Prin centru o să fie greu, dar puteți încerca în apropiere. Zona Ciupercă, stadion, parc. De acolo faceți 15-20 min pe jos până în centru la târg.”

* „Parcarea subterană de la teatru. Este cu plată (în jur de 4 lei ora cred) și accesul e mai ciudățel (cam în pantă și cam din scurt). Alternativ, dar e mai departe, cred că mai poți să folosești parcarea de la Sala Polivalentă și de acolo să iei trenuletul până în centru. Sau să parchezi la Promenada și să iei party bus până în centru.”

* „De la Sala Polivalentă poți să ajungi foarte repede pe jos, cam în 15–20 min. Tot acolo e și capătul de linie pentru trenuleţt. Circulă cam rar, dar călătoria e foarte frumoasă.”

* „Nu ai absolut niciodată nicio șansă să parchezi în parcarea subterană de la teatru în weekend... De cele mai multe ori nici nu te lasă să te apropii de ea...”

* „Parcarea subterană o să fie blocată dacă vii seara în weekend. Cea mai mare prostie să vii cu mașina în centru. Ori la aeroport, la Sala Polivalentă, la Jumbo și vii cu tramvaiul. Oriunde, numai să nu ajungi în centru cu mașina, e totul blocat.”

* „E ok şi la aeroport, ai autobuz direct din 15 în 15 minute.”

* „Las-o cât mai departe de târg. Comandă un bolt/uber şi la dus şi la întors. O să fii cel mai fericit. Dacă alegi să te duci cu maşina până acolo, îţi vei blestema zilele.”

Vă reamintim că târgul rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026, oferind aproape două luni de spectacole, instalații luminoase și experiențe de sărbătoare. Evenimentul reconfirmă statutul Craiovei de destinație europeană de top în perioada Crăciunului, atrăgând anual zeci de mii de turiști din țară și din străinătate.