Vineri, 12 Decembrie 2025
Acuzații absurde ale Kremlinului: România ar fi implicată în transportul unei „bombe murdare” către Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Autoritățile ruse lansează noi acuzații fără temei la adresa României și Poloniei. Un oficial militar de la Moscova susține că cele două state ar fi implicate în transportul componentelor unei „bombe murdare” către Ucraina, însă nu prezintă nicio probă care să susțină aceste afirmații.

România ar fi ajutat la transportul unei „bombe murdare” în Ucraina FOTO: Freepik
Propaganda rusă a lansat acuzații controversate la adresa României și Poloniei, prin vocea lui Aleksei Rtişcev, șeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC). Potrivit acestuia, cele două țări ar fi „ajutat la transportul componentelor unei bombe murdare pentru Ucraina”, o afirmație reluată de presa rusă, care mai susține că Kievul ar pregăti detonarea unui astfel de dispozitiv, potrivit Agerpres.

Rtişcev a afirmat că fostul șef al administrației președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Ermak, ar fi avut „un rol special” în întregul proces. Conform oficialului rus, Ermak ar fi fost „direct responsabil de aspectele organizatorice, logistice și financiare ale livrărilor de combustibil nuclear uzat către Ucraina, fără a notifica Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și alte organizații relevante”. Nici în acest caz, Rusia nu a prezentat dovezi.

Tot fără probe, Rtişcev susține că rutele de transport ar fi trecut prin Polonia și România. El a adăugat că acest lucru ar crea „riscul ca așa-numita bombă murdară să fie fabricată și utilizată într-o operațiune sub steag fals”.

Așa-numita „bombă murdară” este o bombă convențională la care se adaugă materiale radioactive. Deși nu are puterea unei arme nucleare, un astfel de dispozitiv poate provoca contaminare radioactivă pe suprafețe extinse.

Ucraina avertizează asupra unui posibil dezastru ecologic în Herson

Acuzațiile Moscovei vin în contextul unor noi informații apărute în presa ucraineană. Postul Canal 24 a prezentat la începutul lunii documente militare atribuite armatei ruse, potrivit cărora Rusia ar pregăti „un dezastru ecologic” în regiunea Herson. Potrivit sursei, orașul ar urma „să fie ras de pe fața pământului”, iar poluarea rezultată ar afecta grav România, dar și Turcia și Bulgaria, dintre statele NATO.

Canal 24 susține că informațiile provin dintr-un „ordin de luptă interceptat” de grupul de hackeri „Divizia 256 Asalt Cibernetic”. Documentul ar face parte din corespondența maiorului rus Aleksei Iațenko din Divizia 98 Aeropurtată.

Din aceste date ar reieși că obiectivul Kremlinului nu se rezumă doar la distrugerea orașului Herson, ci și la provocarea unei catastrofe ecologice cu efecte semnificative în regiune.

Forțele ruse sunt acuzate că au generat deja distrugeri cu impact major asupra mediului și infrastructurii ucrainene. După distrugerea barajului și centralei hidroelectrice de la Kahovka, sistemele energetice și cele de tratare a apei din Herson funcționează la limita capacității, pe fondul bombardamentelor constante.

Evenimente

