Video Peste 100.000 de oameni au participat la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile în acest weekend, transformând centrul orașului într-un decor festiv impresionant. Mii de oameni au venit la inaugurare, atrași de instalațiile luminoase, spectacolele pregătite de autorități și oferta bogată a comercianților.

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova se desfășoară în mai multe zone-cheie ale orașului: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman, Zona Doljana și English Park.

Sute de mii de luminițe, instalații tematice și proiecții video vor reda atmosfera poveștii, iar vizitatorii vor putea admira brazi uriași, decorațiuni spectaculoase și personaje inspirate din universul „Spărgătorului de nuci”.

Evenimentul include carusel, scene de spectacole, ateliere creative, case tematice, dar și peste 100 de căsuțe de lemn cu produse tradiționale, artizanat, suveniruri și preparate de sezon.

Una dintre principalele atracții ale acestui an este „Satul lui Moș Crăciun”, amenajat în Piața William Shakespeare. Aici, cei mici îl vor putea vizita pe Moș Crăciun într-o căsuță decorată spectaculos, de aproape șase metri înălțime, luminată festiv și dotată cu un ceas de poveste.

În fiecare seară, între 18:30 și 19:00, Moș Crăciun va avea o intrare impresionantă în Piața Mihai Viteazul, marcând momentul cu zăpadă artificială – o premieră pentru ediția din 2025.

În Piața Frații Buzești, bradul-scenă va găzdui concerte și spectacole zilnice, iar bradul din Piața Mihai Viteazul, decorat ca un magazin de jucării, va deveni unul dintre cele mai fotografiate puncte ale târgului.

Căsuțele din lemn, aranjate în forma unui carusel, vor oferi dulciuri tradiționale, turtă dulce, vin fiert, ceai aromat, dar și decorațiuni și produse lucrate manual. Atmosfera va fi completată de muzică live, lumini ambientale și activități dedicate copiilor.

În contextul fluxului mare de vizitatori, Primăria Craiova, în colaborare cu RAT SRL și Poliția Locală, a stabilit un sistem special de gestionare a traficului.

Cei care sosesc dinspre Pitești, pe Drumul Expres DEx12, vor fi direcționați către parcarea Aeroportului Internațional Craiova, care dispune de aproximativ 1.000 de locuri. Legătura cu centrul orașului va fi asigurată de autobuzele RAT Craiova, traseele 8 și 9, cu o frecvență adaptată numărului de vizitatori.

„Dorim ca turiștii să se bucure de o experiență plăcută, fără griji legate de trafic sau parcare. Monitorizarea video și prezența Poliției Locale vor asigura desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului”, a declarat primarul Lia Olguța Vasilescu.

Pentru a contura atmosfera de poveste, organizatorii au instalat tunuri de zăpadă, care vor fi activate chiar în momentul sosirii lui Moș Crăciun în prima seară.

„Chiar dacă nu vom avea zăpadă naturală, vom crea noi această magie”, au precizat reprezentanții evenimentului.

Calendarul târgului

Târgul de Crăciun din Craiova va fi deschis între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, oferind aproape două luni de spectacole, lumină, distracție și experiențe de sărbătoare.

Craiova își reconfirmă astfel statutul de una dintre cele mai spectaculoase destinații de Crăciun din România, atrăgând anual zeci de mii de turiști din țară și din străinătate.