Craiova plătește aproape 30.000 de euro pentru a intra din nou în competiția „Best Christmas Markets in Europe”

Municipiul Craiova va achita suma de 29.690 de euro către platforma European Best Destinations pentru ca orașul să fie inclus și în acest an în competiția internațională „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”.

Decizia continuă parteneriatul dintre municipalitate și organizația europeană, care a promovat intens orașul în ultimii ani pe plan turistic, informează Gazeta de Sud.

În urma campaniilor realizate alături de European Best Destinations (EBD), Craiova a reușit să devină una dintre cele mai vizibile destinații turistice din România la nivel internațional. Orașul a obținut rezultate remarcabile în competițiile europene dedicate târgurilor de Crăciun: Locul 6 – în 2021, Locul 3 – în 2022, Locul 2 – în 2023 și tot Locul 2, în 2024.

Totodată, municipiul a fost desemnat cea mai frumoasă destinație pentru târguri de Paște din Europa timp de doi ani consecutivi (2023 și 2024), potrivit platformei EBD.

Reprezentanții Primăriei Craiova susțin că participarea constantă în competițiile EBD a contribuit la promovarea orașului în media internațională și la creșterea numărului de turiști. Acest lucru s-a reflectat și în venituri suplimentare la bugetul local.

Autoritățile locale consideră că investiția este justificată, având în vedere impactul economic și turistic generat în ultimii ani.

„Beneficiile acestor participări în competițiile europene, având ca efect principal promovarea municipiului Craiova la nivel internațional, s-au reflectat în creșterea vizibilității orașului în media internațională și națională, în creșterea numărului total de turiști ce au vizitat Craiova în ultimii ani – cu și fără cazare, dar și în creșterea încasărilor la bugetul local în mod direct și indirect – din taxa hotelieră, parcări și taxele pe domeniu public, prin efectul asupra economiei locale sau asupra instituțiilor de cultură. Spre exemplu, veniturile obținute în 2024 din taxa hotelieră au fost de 1.279.915 lei, față de 308.375 lei, cât s-a încasat la nivelul anului 2021.

Conform statisticilor transmise de European Best Destinations, pagina cu rezultatul final obținut de municipiul Craiova în cadrul competiției The Best Christmas Markets in Europe 2024 – locul al doilea – a fost distribuită de mai mult de 528.000 ori pe rețelele din social-media la nivel internațional și a fost vizualizată de mai mult de 6,3 milioane de călători”, anunță Primăria Craiova.