Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
Laureata premiului Nobel pentru Pace din 2023, arestată „cu violență” în Iran. Activista participa la o ceremonie comemorativă

Publicat:

Activista iraniană pentru drepturile femeilor Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, a fost reținută din nou, fundația ei acuzând o intervenție „violentă” a forțelor de securitate în orașul Mashhad.

Narges Mohammadi a fost arestată în timpul unui protest FOTO: AFP
Narges Mohammadi a fost arestată în timpul unui protest FOTO: AFP

Forțele de securitate iraniene au „arestat-o cu violență” pe Narges Mohammadi, a anunțat fundația care îi poartă numele, citată de BBC. Activista în vârstă de 53 de ani ar fi fost ridicată din Mashhad, împreună cu mai mulți alți activiști, în timpul unei ceremonii în memoria avocatului Khosrow Alikordi, găsit mort săptămâna trecută în biroul său. Organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a cerut o anchetă independentă, susținând că circumstanțele morții sale sunt „suspecte”.

La ceremonie, mai multe persoane ar fi scandat lozinci precum „moarte dictatorului” și „trăiască Iranul”, potrivit relatărilor din teren.

Taghi Rahmani, soțul lui Mohammadi, a declarat pentru BBC Persian: „Au arestat-o pe Narges cu violență. Fratele avocatului a asistat la arestarea ei la comemorare. Acest act încalcă legile privind drepturile omului și constituie un fel de răzbunare. Acest lucru s-a întâmplat astăzi în Mashhad și este îngrijorător, deoarece represiunea autorităților s-a intensificat recent”.

Sursa video X/ @danilerer

Reacția Comitetului Nobel

Comitetul Nobel s-a declarat „profund îngrijorat de arestarea brutală a lui Narges Mohammadi” și a solicitat autorităților iraniene „să clarifice imediat locul unde se află Mohammadi, să îi asigure siguranța și integritatea și să o elibereze fără condiții”. Până acum, Iranul nu a comentat situația.

Comitetul a avertizat și asupra intensificării presiunilor asupra activistei: „Amenințările transmise lui Mohammadi arată clar că siguranța ei este în pericol, dacă nu se angajează să renunțe la toate activitățile publice din Iran, precum și la orice activitate de advocacy internațională sau apariții în mass-media în sprijinul democrației, drepturilor omului și libertății de exprimare”.

Un istoric de represiune și rezistență

Narges Mohammadi, recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace în 2023 pentru activismul împotriva opresiunii femeilor în Iran și pentru promovarea drepturilor omului, a petrecut ultimii ani în mod repetat în detenție. În decembrie 2024, ea fusese eliberată temporar pentru trei săptămâni, din motive medicale, după ce a fost închisă în penitenciarul Evin din Teheran începând cu 2021. Se aștepta să revină la închisoare la scurt timp, unde executa mai multe pedepse.

În ultimele luni, Mohammadi a acuzat autoritățile iraniene că au „intensificat represiunea” după încetarea focului din iunie cu Israelul. Într-un articol publicat săptămâna trecută în revista Time, ea scria că statul iranian controlează „toate aspectele vieții personale sau publice”, adăugând: „Pacea lor este perturbată de supraveghere, cenzură, arestări arbitrare, tortură și amenințarea constantă a violenței”.

De-a lungul anilor, Mohammadi a fost arestată de 13 ori și condamnată la peste 36 de ani de închisoare și 154 de lovituri de bici, potrivit fundației sale. Cu toate acestea, ea a continuat să conteste regimul, refuzând, între altele, să poarte vălul obligatoriu și întâlnindu-se cu activiști din toată țara.

