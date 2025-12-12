search
Ce este perimenopauza sau ,,pubertatea inversă" și cum pot avea femeile grijă de ele în această perioadă

0
0
Publicat:

Puțini sunt cei care știu că menopauza este precedată de o perioadă de tranziție, denumită perimonopauză. În această fază, corpul femeii începe să producă mai puțin estrogen și progesteron. Pe lângă menstruația neregulată, apar și o serie de alte schimbări fizice, dar și emoționale, care pot afecta calitatea vieții. ,,Nu vi se întâmplă nimic ce nu ați putea depăși sau prin care să treceți și să nu ieșiți învingătoare. Este o perioadă în care să fiți blânde cu voi, să vă prioritizați, și să nu aveți așteptări nerealiste. Corpul vostru nu se defectează, doar se transformă", spune Nora Neghină, psihoterapeut și coach menopauză. 

Ce trebuie sa știm despre perimenopauza. FOTO: Shutterstock
Ce trebuie sa știm despre perimenopauza. FOTO: Shutterstock

Ce este perimenopauza

Deși există dintotdeauna, abia recent această perioadă de tranziție a început să capete tot mai multă atenție în comunitatea medicală, pe măsură ce noi cercetări arată că afectează un număr semnificativ de femei și are o gamă largă de simptome, adesea subdiagnosticate sau neînțelese. Dar ce este concret perimenopauza? Nora Neghină, psihoterapeut și coach menopauză explică:

,,Pe scurt, ne referim la ”perimenopauză” ca fiind perioada de tranziție și fluctuații hormonale care precede imediat încetarea perioadei reproductive la femei. Pe continuumul temporal avem, în ordine cronologică, după cum urmează:

-        premenopauza, care începe din prima zi a primului ciclu menstrual al unei fete, până în ziua menopauzei, și care se poate întinde undeva între 10/11 ani și 51 ani;

-        perimenopauza, care este perioada care începe undeva între 4 și 10 ani înainte de data menopauzei, (și care apare ca o subetapă a premenopauzei);

-        menopauza, care constă într-o singură zi, și anume data care aniversează 12 luni consecutive fără menstruație, și care survine în medie în jur de 51 de ani

-        post-menopauza, care începe după această dată.

Dintr-o perspectivă mai recentă, terminologia pe care cel mai probabil vom ajunge să o folosim va fi de sindrom climacteric, care descrie perioada mai lungă de tranziție (perimenopauză, menopauză și postmenopauză) și include toate simptomele fizice și emoționale asociate, de la bufeuri, schimbări de dispoziție, insomnii, până la schimbări hormonale, fiind un proces complex, nu un eveniment singular, cum este menopauza. Ea apare astfel ca un parcurs firesc, natural, în viața oricărei femei, perioadă în care corpul începe să piardă treptat rezerva ovariană și fluctuațiile hormonale devin imprevizibile"

Nora Neghină, psihoterapeut și coach menopauză. Foto : arhiva personală
Nora Neghină, psihoterapeut și coach menopauză. Foto : arhiva personală

Perimenopauza, denumită și pubertatea inversă

Perimenopauza este supranumită și ,,a doua primăvară" sau ,,pubertatea inversă", pentru că, explică Nora Neghină,  ,,la fel ca în adolescență, se întâmplă schimbări rapide și greu de anticipat, iar femeile pot simți că nu se mai recunosc".

Lucrurile nu sunt însă așa de rele precum par la prima vedere. Din contră, perimenopauza se poate dovedi transformatoare. 

,,Aș zice că rolul său din perspectiva evoluționistă, ar fi de a ne invita să încetinim un pic ritmul, să reflectăm asupra parcursului efectuat, să ne recalibrăm și să ne uităm cu sinceritate la stilul nostru de viață și încotro vrem să ne îndreptăm", spune psihoterapeuta. 

Principalele schimbări care apar. Senzația că <<trăim pe marginea prăpastiei>>

La perimenopauză, ovarele încep să producă mai puțini hormoni, inclusiv estrogen și progesteron. Apar, de asemenea, și fluctuații imprevizibile. Odată cu această schimbare a ritmului apar mai multe modificări, fizice și emoționale:

Citește și: Menopauza. Ce aduce schimbarea la 180° în viața femeilor. Vârsta la care se instalează ar putea să scadă în viitor

,,Estrogenii sunt esențiali în buna funcționare a întregului organism feminin, și repercusiunile sunt de la compoziția firului de păr, până la structura și densitatea osoasă, incluzând modificări ale structurii cerebrale, afectarea sistemului cardiac, respirator, aparatul muscular, genito-urinar și țesuturilor.

De multe ori, progesteronul scade primul, ceea ce duce la cicluri neregulate, anxietate crescută, iritabilitate, probleme de somn sau senzația că „trăim pe marginea prăpastiei”.

Estradiolul oscilează, (uneori e prea puțin, alteori prea mult) – ceea ce poate genera bufeuri, sensibilitate la stres, migrene, creștere în greutate în zona abdominală, sensibilitate emoțională, dificultăți de concentrare.

Consecințele nu sunt doar fizice, ci și emoționale și relaționale, căci acesti hormoni influențează neurotransmițătorii responsabili cu starea de bine – serotonina, dopamina, oxitocina. Astfel, femeile pot resimți scăderea energiei, schimbări ale dorinței sexuale, o redefinire a identității. Este o perioadă în care aud des de la cliente <<nu mai știu cine sunt/nu mă mai recunosc>>”.

Ce e de făcut

,,Primul pas este educația. A ști ce se întâmplă în corpul tău îți aduce calm și alegeri informate. Apoi, eu lucrez întotdeauna cu trei piloni: - mental (emoțional/relațional), obiceiuri alimentare și implementarea sau menținerea rutinelor privind mișcarea corporală", explică Nora Neghină. Pentru că are specializare în menopauză, ca psihoterapeut se axează pe mai mulți pași cheie:

- Conștientizare, care poate include monitorizarea simptomelor,  înțelegerea emoțiilor, discuții sincere despre relații, stres, somn, sau procesarea traumei (dacă este cazul);

- alegerea acțiunilor transformatoare: igiena somnului (esențială!), nutriție adaptată (mai multe proteine, fibre, mai puțini zahăr și alcool), mișcare, mai ales forță și antrenamente pentru echilibru, tehnici de reglare emoțională din mindfulness și terapia centrată pe corp;

- Menținerea rezultatelor, care merge preponderent în direcția conectării cu comunitatea și îngrijirea relațiilor importante

Psihoterapeuta subliniază că, pe măsură ce perimenopauza avansează, femeile au nevoie și de consultul endocrinologic sau ginecologic, ,,pentru discuția despre tratamente, inclusiv terapia de substituție hormonală, care pentru multe femei este game changer".

,,Ascultați corpul, nu îl pedepsiți"

 Chiar dacă societatea a evoluat, subiectul perimenopauzei încă mai poartă uneori un stigmat, spune Nora Neghină. Și vorbește despre consecințe sociale grave din acest punct de vedere.

Citește și: Superalimente fără stres: cum să le integrezi natural în rutina ta. Exemple de rețete simple și delicioase

,, În România (și nu numai), putem spune că tranziția climacterică încă poartă stigmatul „sfârșitului” – sfârșitul feminității, al sexualității, al utilității sociale. Este un amestec de rușine, tabu și lipsă de informare, accentuat de faptul că multe femei nu se simt văzute sau ascultate în sistemul medical, în principal. Și asta ca să nu spun că multe sunt hărțuite la locul de muncă sau în cercurile private", atrage atenția psihoterapeuta. 

Partea bună este că în același timp s-au dezvoltat comunități care discută deschis despre menopauză . 

,,Există comunitatea Ilenei Badiu ”Sunt la menopauză”, care adună circa trei zeci de mii de membrii, există multe alte grupuri și comunități în social media pe tematici precum substituția hormonală și menopauza, se organizează evenimente, conferințe, podcasturi, etc, iar în ultimii ani au fost publicate și traduse în jur de 20 de cărți de specialitate", spune Nora Neghină.

După ani întregi dedicați subiectul și ghidării femeilor spre echilibru hormonal și emoțional, psihoterapeuta vine cu cu un mesaj încurajator:

,,Nu vi se întâmplă nimic ce nu ați putea depăși sau prin care să treceți și să nu ieșiți învingătoare. Este o perioadă în care să fiți blânde cu voi, să vă prioritizați, și să nu aveți așteptări nerealiste. Corpul vostru nu se defectează, doar se transformă. Ascultați-l, nu îl pedepsiți. Cereți ajutor, puneți întrebări, educați-vă!"

Resursele precum comunitățile de sprijin sau cele științifice pot ajuta femeile să navigheze prin această etapă cu grație și putere, mai spune Nora Neghină. Care vine și cu un îndemn la acțiune:

,,Speranță există, dar speranța fără acțiune este doar iluzie! Iar acțiunea începe cu un gest simplu: să nu ne mai fie rușine să vorbim despre propriile noastre corpuri și trăiri".

