Video Un mort, mai mulți răniți și trei persoane reținute în urma unui conflict violent izbucnit pe o stradă din Craiova

Un conflict izbucnit în această dimineață pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat a murit, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj a fost sesizat despre altercația în care erau implicate mai multe persoane, iar la fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi.

„Zeci de persoane, aflate în mai multe autoturisme, s-au încăierat în plină stradă. După ce au coborât, au folosit bâte, topoare, macete, cuțite și alte arme albe. Confruntarea s-a încheiat tragic: până în acest moment a fost confirmat un deces”, a precizat Sindicatul Europol.

O parte dintre cei implicați au reușit să părăsească zona, însă au fost prinși la scurt timp în localitatea Braniște.

Potrivit IPJ Dolj, în urma incidentului un bărbat și-a pierdut viața, patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar alte trei se află în custodia polițiștilor.

„Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.