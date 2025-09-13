search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
Caz șocant în Craiova: Un profesor a fost reținut, acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de viol asupra unui minor, faptele fiind comise între ianuarie și septembrie 2025.

Bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore / Sursa foto: Politia Romana
Bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore / Sursa foto: Politia Romana

Profesorul a fost reținut de polițiști și urmează să fie dus la instanță cu propunere de arestare preventivă

Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani. Anchetatorii au stabilit că faptele s-ar fi petrecut în perioada ianuarie – septembrie 2025, potrivit News.ro. 

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, sâmbătă, că poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112, de un bărbat de 34 de ani din Bucureşti, cu privire la faptul că un bărbat de 42 de ani din Craiova, profesor în cadrul unei unităţi de învăţământ din localitate, ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani. 

”La sediul unităţii de învăţământ s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Craiova, mai multe persoane fiind conduse la audieri. Din cercetările efectuate de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în cursul anului 2025, în mai multe rânduri (perioada ianuarie - septembrie), bărbatul de 42 de ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani”, au afirmat poliţiştii. 

Profesorul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind dus în arestul IPJ Dolj. 

„Polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 42 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

În fapt, în după-amiaza zilei de 12 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel de urgență 112, de un bărbat de 34 de ani, din municipiul București, cu privire la faptul că, un bărbat de 42 de ani, din municipiul Craiova, profesor în cadrul unei unități de învățământ din localitate, ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 16 ani.

La sediul unității de învățământ s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova, mai multe persoane fiind conduse la audieri.

Din cercetările efectuate de polițiști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în cursul anului 2025, în mai multe rânduri( perioada ianuarie - septembrie), bărbatul de 42 de ani ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani.

Citește și: Tânăr de 26 de ani, reţinut pentru viol și violenţă: a amenințat că-și ucide iubita în vârstă de 15 ani

În urma probatorului administrat, în dimineața zilei de 13 septembrie, polițiștii l-au reținut pe bărbat, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul acestei zile, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive” au transmis polițiștii. 

Bărbatul de 42 de ani a fost demascat de „Justițiarul din Berceni” care s-a dus la liceu și l-a filmat pe profesor. Ulterior a chemat Poliția

Justițiarul din Berceni a postat mai multe clipuri din incinta liceului „Marin Sorescu” unde predă barbatul acuzat de viol asupra unui minor. La fața locului a fost chemată poliția care, în cele din urmă, l-au reținut pe profesorul de cor și l-au condus pe ascesta la secție pentru audieri. Potrivit acestuia, profesorul se numește Bogdan Botezatu și este profesor și la Filarmonica Oltenia. 

„Justițiarul din Berceni” l-a confruntat pe profesor și ulterior a sunat la 112 pentru a alerta autoritățile. 

Reacția directorului liceului „Marin Sorescu” din Craiova

Directorul instituției de învățământ unde a fost prins profesorul s-a declarat uimit de acuzațiile aduse profesorului și de faptele descoperite.

”Nu am știut nimic legat de domnul profesor. Nu am avut nicio solicitare, nicio plângere, nicio sesizare la nivelul școlii legat de domnul profesor. Suntem și noi uimiți de ce s-a întâmplat. 

Nu am știut. Ca profesor era unul dedicat, bun. Dacă școala l-a solicitat, a fost prezent de fiecare dată. Așteptăm ca poliția să ne dea mai multe detalii. Era profesor de cor.” a declarat Eduard Gegiu, directorul liceului Marin Sorescu. 

