Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
Alertă în Dolj: Un urs a fost văzut într-o comună. Locuitorii, sfătuiți să evite deplasările în păduri

Publicat:
Ultima actualizare:

Un urs a fost văzut într-o comună din Dolj vineri seară, 12 septembrie. Primarul comunei Brădești roagă locuitorii să evite deplasările izolate în zonele împădurite sau greu accesibile.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

În imaginile publicate de Primăria comunei Coțofenii din Față, comună vecină cu Brădești, animalul poate fi văzut fugind pe șosea și sărind apoi în curtea unei case.

Ulterior, Primăria comunei Brădești și-a avertizat locuitorii cu privire la prezența ursului în zona respectivă.

„Primăria comunei Brădești informează cetățenii că a fost semnalată prezența unui urs pe raza localității. Rugăm locuitorii să manifeste maximă prudență și să evite deplasările izolate în zonele împădurite sau greu accesibile. În prezent nu se cunoaște dacă animalul a părăsit teritoriul sau dacă există și alte exemplare în apropiere.

Vă asigurăm că autoritățile competente au fost informate și monitorizează situația. Vă mulţumim pentru înţelegere!”, a transmis instituția.

În prezent, în România trăiesc în libertate între 10.000 și 13.000 de urși bruni, potrivit datelor guvernamentale, fiind cel mai mare număr din orice țară europeană, în afară de Rusia, și de trei până la patru ori peste nivelul pe care Ministerul Mediului îl consideră sustenabil, potrivit purtătorului de cuvânt Mihai Drăgan.

