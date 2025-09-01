Un bărbat aflat în arest la domiciliu a fugit din locuință. I s-a făcut dosar penal pentru evadare

Un bărbat în vârstă de 34 de ani este căutat de poliţiştii din Dolj după ce a părăsit locuinţa din Craiova unde se afla în arest la domiciliu, fiind de negăsit de aproape 12 ore. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru evadare.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii din cadrul Biroului Supravegheri Judiciare au fost sesizați, duminică, în jurul orei 22.15, că Eduard Cătălin Tică, în vârstă de 34 de ani, aflat în arest la domiciliu, a părăsit imobilul din Craiova în care executa această măsură, iar dispozitivul electronic de supraveghere indica faptul că bărbatul se află pe o altă stradă din municipiu, scrie News.

În zona respectivă s-a deplasat un echipaj din cadrul Secţiei 5, dar bărbatul nu a mai fost găsit.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru evadare.

„La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, fiind desfăşurate activităţi specifice, în colaborare cu poliţişti ai Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Olt şi Argeş, DGPMB şi Biroului Poliţie Autostrazi. Până în prezent, bărbatul evadat nu a fost găsit, fiind continuate activităţile în vederea depistării acestuia şi luării măsurilor care se impun”, au afirmat poliţiştii.

Eduard Cătălin Tică are 1,96 metri înălţime, 105 kilograme, constituţie robustă, ten deschis, păr şaten, ochi căprui. Anchetatorii nu ştiu ce haine purta la momentul evadării.

Poliţiştii fac apel la cetăţeni să sune la 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie în cazul în care au informaţii despre bărbatul evadat.