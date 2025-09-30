search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un individ urmărit internațional după un omor comis în Spania a fost prins într-o comună din Dolj

0
0
Publicat:

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Mischii, județul Dolj, dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat în Spania pentru omor calificat, a fost prins de polițiști în localitatea de domiciliu.

Individul se afla în localitate de domiciliu când a fost ridicat de polițiști. FOTO Poliția Română
Individul se afla în localitate de domiciliu când a fost ridicat de polițiști. FOTO Poliția Română

„În cursul zilei de ieri, 29 septembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au organizat și desfășurat o acțiune pe linia persoanelor urmărite în temeiul legii ori față de care au fost dispuse măsuri preventive. Astfel, în urma exploatării cu celeritate a unor date și informații, în comuna Mischii, polițiștii au depistat un bărbat, de 49 de ani, din comuna Mischii, urmărit la nivel internațional”, a precizat, marți, într-un comunicat, Poliția Română.

Individul are de executat 19 ani de pușcărie

Față de acesta, autoritățile judiciare din Spania au emis un mandat european de arestare, în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracțiunii de omor calificat, fiind condamnat la pedeapsa de 19 ani de închisoare.

„Bărbatul a fost preluat de polițiști și prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, a mai precizat Poliția Română.

Individul va fi prezentat Curții de Apel Craiova, în vederea emiterii mandatului de arestare.

În urmă cu câteva zile, un alt bărbat, de 25 de ani, dat în urmărire internațională pentru mai multe infracțiuni grave, printre care tentativă de omor asupra unui polițist italian, a fost capturat de polițiștii din Olt.

Tot luna aceasta, un bărbat de 34 de ani, căutat de autoritățile din Belgia pentru mai multe furturi organizate, a fost depistat de polițiștii bucureșteni. Potrivit unor surse Adevărul este vorba despre Constantin Cosmin Marius, zis „Petita”, prins la un priveghi al unui membru din gruparea „Giuleștenii”.

Craiova

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
digi24.ro
image
Dezastrul de la Salina Praid. Târnăveni, fără apă potabilă de aproape cinci luni. „Salinitatea e peste limita egală admisă”
stirileprotv.ro
image
Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate
gandul.ro
image
Circulație oprită pe Transalpina din cauza ninsorii și a poleiului
mediafax.ro
image
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Paula Badosa a abandonat pentru a 37-a oară în cariera sa și a făcut anunțul
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
playtech.ro
image
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a anunțat scăderea prețurilor la energie! Când vor primi românii facturi mai mici
kanald.ro
image
Ungurii au văzut noile Dacia Duster și Bigster și au reacționat: „Nu plătim pentru lucruri inutile”
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă din basme. Nicio altă vedetă nu mai are așa ceva! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
De când vom plăti mai puțin la facturile la energie. Anunțul a fost făcut de premierul Bolojan
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
Manolo Blahnik readuce opulența de la Versailles în 2025 cu o colecție capsulă inspirată de Marie Antoinette
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate