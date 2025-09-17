search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Video Interlop român, urmărit internațional, prins de Poliția Capitalei la un priveghi. Individul este cunoscut sub numele de „Petita”

Publicat:

Un bărbat de 34 de ani, căutat de autoritățile din Belgia pentru mai multe furturi organizate, a fost depistat aseară de polițiștii bucureșteni. Potrivit unor surse Adevărul este vorba despre Constantin Cosmin Marius, zis „Petita”, prins la un priveghi al unui membru din gruparea „Giuleștenii”.

Interlop român, urmărit internațional, prins de Poliția Capitalei FOTO: Arhivă
Interlop român, urmărit internațional, prins de Poliția Capitalei FOTO: Arhivă

Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, ieri, 16 septembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 6, sprijiniți de colegii de la Secția 20 și de jandarmii Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, au desfășurat o acțiune operativă pentru prinderea unor persoane urmărite internațional.

În jurul orei 21.00, la o adresă din Sectorul 6, oamenii legii l-au depistat pe bărbatul urmărit. „În momentul în care a observat prezența forțelor de ordine, acesta a încercat să fugă, însă a fost prins și imobilizat imediat, se arată în comunicatul Poliției.

Potrivit unor surse Adevărul individul reținut este Constantin Cosmin Marius, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Petita”. Acesta ar fi fost depistat chiar la un priveghi organizat pentru un membru al grupării „Giuleștenii”.

Mandat european emis de Belgia

Pe numele lui „Petita”, autoritățile din Belgia au emis, la 3 septembrie 2025, un mandat european de arestare pentru mai multe furturi. Sursele spun că este vorba despre furturi prin efracție, forțare sau utilizare de chei false, vizând în special sucursale ale unor magazine de electronice.

Furturile implică tablete și smartphone-uri, fiind acțiuni organizate sau chiar armate”, au precizat aceleași surse.

Reținut și încarcerat

După capturare, bărbatul a fost condus la sediul poliției și preluat de Serviciul de Investigații Criminale. A fost prezentat procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, care a dispus reținerea pentru 24 de ore. Ulterior, a fost încarcerat în Arestul Poliției Capitalei.

Astăzi, suspectul urmează să fie prezentat Parchetului Curții de Apel București pentru continuarea procedurilor specifice mandatului european de arestare. 

Mesajul Poliției Capitalei

Poliția Capitalei își reafirmă angajamentul ferm în protejarea comunității și în aplicarea legii cu responsabilitate și rigurozitate. Această acțiune subliniază determinarea și profesionalismul polițiștilor bucureșteni, care acționează ferm pentru a depista și aduce în fața justiției persoanele urmărite internațional, indiferent de încercările acestora de a se sustrage răspunderii penale”, au transmis reprezentanții instituției.

București

