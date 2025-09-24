Video Un tânăr extrem de periculos, urmărit internațional pentru tentativă de omor asupra unui polițist italian, a fost prins de polițiștii din Olt

Un bărbat de 25 de ani, dat în urmărire internaţională pentru mai multe infracţiuni grave, printre care tentativă de omor asupra unui poliţist italian, a fost capturat de poliţiştii din Olt.

Potrivit Poliției, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 1 Bobiceşti şi al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, l-au prins pe tânăr în comuna Iancu Jianu.

Pe numele acestuia, autorităţile judiciare din Italia au emis un mandat european de arestare pentru tentativă de omor asupra unui poliţist aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, tâlhărie calificată, evadare şi alte infracţiuni cu violenţă.

„Operaţiunea a presupus o mobilizare amplă a efectivelor de poliţie, desfăşurată în baza unui schimb operativ permanent de date şi informaţii prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională şi Biroului Ataşatului de Afaceri Interne al României în Italia. Astfel, într-un timp foarte scurt, poliţiştii din Olt au reuşit să localizeze şi să prindă persoana urmărită”, au transmis reprezentanţii IPJ Olt.

Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a dispus reţinerea sa pentru 24 de ore. El a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.