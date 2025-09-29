Un bărbat din Craiova a fost arestat după ce a ameninţat un poliţist cu acte de violenţă

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Craiova, a fost arestat preventiv după ce a ameninţat de mai multe ori un poliţist cu acte de violenţă. Individul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de ultraj, în formă continuată.

Potrivit anchetei Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în mai multe rânduri, în cursul lunii septembrie, bărbatul ar fi adresat amenințări cu acte de violență unui polițist implicat în cercetarea unor fapte legale, notează Jurnalul Olteniei.

Individul a fost reținut în urmă cu trei zile.

„La data de 26 septembrie 2025, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, ca urmare a delegării procurorului de caz, au pus în executare o ordonanță de reținere față de un bărbat, de 38 de ani, din municipiul Craiova. Activitatea a fost desfăsurată în cadrul unui dosar penal aflat în urmărirea penală proprie a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ultraj prin amenințare, în formă continuată (3 acte materiale). În urma probatoriului administrat de către procuror, cu suportul organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, s-a reținut faptul că în zilele de 03.09.2025, 11.09.2025 și 13.09.2025, bărbatul reținut ar fi adresat amenințări cu acte de violență în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu unui polițist – organ de cercetare penală al poliției judiciare”, a declarat subcomisarul de poliție, Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

Bărbatul a fost arestat preventiv

Sâmbătă, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Craiova a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

Amintim că două persoane acuzate că au ameninţat cu moartea un poliţist şi un jandarm şi au lovit mașina de poliţie au fost arestate preventiv și sunt cercetate pentru ultraj, potrivit unui comunicat transmis în weekend de Parchetul de pe lângă Judecătoria Balş.

Un control de rutină, în Borşa, judeţul Maramureş, s-a transformat, în weekend, într-un incident violent. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ultraj după ce un bărbat de 39 de ani, pasager într-un autoturism oprit regulamentar, a făcut scandal şi l-a lovit pe unul dintre agenţi. Bărbatul a fost încătușat și reținut de oamenii legii.