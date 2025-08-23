Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment

O polițistă din Dolj, care a observat că un bărbat înarmat cu un topor alerga un alt bărbat, a coborât din mașină și a intervenit singură, pentru a-l salva pe cel amenințat. Imaginile în care inclusiv polițista este amenințată au fost date publicității.

În imagini se vede cum polițista intervine rapid, oprind conflictul, în timp ce strigă „lasă toporul jos!”.

Evenimentul s-a petrecut joi, 21 august 2025, polițista reușind să prevină o tragedie. Polițista, din cadrul Postului de Poliție Galicea Mare, se deplasa cu autospeciala de poliție către sediul IPJ Dolj, când, în jurul orei 12.20, pe DN 56, în comuna Galicea Mare, a văzut două mașini tamponate și a surprins un conflict spontan între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înarmată cu un topor.

„Întrucât un bărbat de 32 de ani, din comuna Galicea Mare, ținea în mână un obiect tăietor-despicător, având totodată intenția de a lovi în zona capului un alt bărbat, de 44 de ani, din municipiul Craiova, agent șef adjunct de poliție Mititelu Mic Anca Lucreția a intervenit imediat între cei doi pentru împiedicarea loviturii și aplanarea conflictului. Având în vedere efectuarea somațiilor legale de către polițistă, de care persoanele implicate nu au ținut cont, a fost executat un foc de avertisment în plan vertical”, a precizat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Dolj,

În timpul evenimentului, un alt bărbat, de 35 de ani, fratele celui înarmat cu toporul, și un bărbat de 36 de ani, ambii din comuna Galicea Mare, l-ar fi agresat și aceștia fizic pe bărbatul de 44 de ani. „Totodată, bărbatul de 32 de ani și fratele acestuia ar fi adresat amenințări cu acte de violență polițistei”, mai spun reprezentanții IPJ Dolj.

Întăriri trimise la fața locului

Având în vedere potențialul de escaladare, polițista a solicitat întăriri, la fața locului fiind direcționate mai multe echipaje de poliție. În cele din urmă cei trei bărbați au fost imobilizați și conduși la sediul poliției, pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat au fost reținuți de polițiști, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, fiind introduși în Centrul de Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești a fost sesizat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Sâmbătă, 23 august 2025, bărbații de 36 și 44 ani au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, bărbatul de 32 ani rămânând în arest preventiv.