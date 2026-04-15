Român oprit și amendat pe un aeroport din Germania, în drum spre București: era căutat în baza unui mandat de arestare

Un cetățean român în vârstă de 34 de ani a fost reținut pe aeroportul din Stuttgart, din Germania, chiar înainte de îmbarcarea către București, după ce poliția germană l-a identificat ca fiind căutat în baza unui mandat de arestare, potrivit presseportal.de.

Autoritățile au folosit datele de zbor ale pasagerilor, cunoscute sub denumirea de PNR (Passenger Name Records), pentru a verifica identitatea acestuia.

Potrivit informațiilor publicate de presseportal.de, pe numele bărbatului exista un mandat de executare a unei pedepse emis de Parchetul din Heilbronn, pentru fals de documente.

Polițiștii federali l-au reținut înainte de îmbarcare și l-au condus la sediul poliției de frontieră.

Ulterior, acesta ar fi achitat o amendă în valoare de 3.200 de euro, situație în urma căreia a fost lăsat să își continue călătoria spre România.

Sistemul PNR este utilizat în Uniunea Europeană din 2017, companiile aeriene fiind obligate să transmită datele pasagerilor către autorități pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor grave, inclusiv terorism și criminalitate organizată.

În cazul în care apar corespondențe în bazele de date, poliția poate interveni prin verificări suplimentare, rețineri sau refuzul îmbarcării.