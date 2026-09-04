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Un activist pentru climă, căutat în Germania după o serie de atacuri asupra rețelei electrice

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Autoritățile germane caută un activist pentru climă, suspectat că s-ar afla în spatele unei serii de atacuri asupra rețelei electrice, cel mai recent caz de sabotare a infrastructurii critice din Germania.

poltitie germania
Poliția a demarat o operațiune de căutare Foto: Arhivă

Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, identificat de presa germană drept Daniel V., ar fi trimis scrisori în care își asuma responsabilitatea pentru atacuri. În urma perchezițiilor efectuate în apartamentul său au fost descoperite materiale suspecte și presupuse dispozitive explozive, au anunțat autoritățile, potrivit AFP.

Germania a fost zguduită în această săptămână de mai multe atacuri asupra unor stații electrice din diferite regiuni ale țării, care par să fi avut ca scop întreruperea alimentării cu energie a centralelor pe cărbune și provocarea unor pene de curent de amploare.

„Trebuie să pornim de la premisa că este vorba despre extremism climatic”, le-a declarat jurnaliștilor ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt.

Operațiune de amploare pentru capturarea suspectului

Tabloidul Bild a relatat că o echipă de elită a poliției, puternic înarmată, a descins asupra unui camion aflat în pădurea Hambach, în Renania de Nord-Westfalia, despre care se suspecta că îi aparține activistului. Polițiștii nu au reușit însă să-l captureze.

Zona are o puternică valoare simbolică pentru mișcarea climatică din Germania. Activiștii au protestat ani la rând față de planurile de defrișare a unor suprafețe vaste din pădure pentru extinderea minei de lignit în carieră de la Hambach, aflată în apropiere.

Anterior, poliția efectuase o percheziție în apartamentul suspectului din orașul Gevelsberg, în vestul landului Renania de Nord-Westfalia, după ce autoritățile de securitate și presa primiseră scrisorile în care acesta revendica atacurile.

În locuință au fost descoperite „substanțe suspecte și presupuse materiale sau dispozitive explozive”, a declarat jurnaliștilor ministrul de Interne al landului, Herbert Reul.

„Nu există nicio justificare”

Reul a declarat că scrisorile, care conțineau descrieri detaliate ale planurilor de atac, au fost considerate autentice.

„Autorul își motivează acțiunile prin lupta împotriva combustibililor fosili”, a spus Reul.

Ministrul a subliniat însă că „atacarea infrastructurii critice este o infracțiune. (...) Nu există nicio justificare pentru această faptă și nicio ideologie care să poată servi drept scuză”.

Atacurile au urmat același tipar. Au fost folosite dispozitive asemănătoare unor artificii pentru a proiecta fire către cablurile aeriene ale stațiilor electrice, în încercarea de a provoca scurtcircuite și de a întrerupe alimentarea cu energie a centralelor pe cărbune din apropiere.

Deși nu s-au înregistrat pene de curent majore, unitățile de producție a energiei de la unele centrale au fost temporar deconectate de la rețea.

Primul atac a avut loc marți dimineață, când o stație electrică din landul Brandenburg, în estul Germaniei, a fost vizată, iar cablurile de alimentare au fost avariate. Incidentul a provocat o întrerupere temporară a furnizării energiei electrice.

Un alt atac a avut loc mai târziu în aceeași zi și a vizat o stație electrică din Renania de Nord-Westfalia.

Autoritățile afirmă că, în scrisoarea sa, suspectul a recunoscut și că intenționa să comită noi atacuri. În alte locații au fost descoperite dispozitive destinate lansării unor rachete de mici dimensiuni.

Germania, vizată de mai multe atacuri asupra rețelei electrice

Germania s-a confruntat în ultima perioadă cu o serie de atacuri asupra rețelei electrice, în unele cazuri responsabilitatea fiind revendicată de activiști de extremă stângă.

Cel mai grav incident a avut loc în ianuarie, la Berlin, când un atac a provocat o pană de curent care a lăsat fără electricitate zeci de mii de locuințe și mii de companii timp de aproape o săptămână, în plină iarnă.

Gruparea de extremă stângă „Vulkangruppe” („Grupul Vulcan”) și-a asumat responsabilitatea pentru atacul incendiar asupra unor cabluri de înaltă tensiune, care a provocat pana de curent.

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