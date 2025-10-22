Tâlhărie ziua-n amiaza mare într-un magazin din Craiova. Un individ mascat a intrat, a amenințat-o pe vânzătoare și a fugit cu banii

Un bărbat a intrat într-un magazin, mascat, apoi a amenințat vânzătoarea și a reușit să obțină de la aceasta peste 2.150 de lei, banii din vânzările făcute în acea zi.

Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a intrat într-un magazin din Craiova, cu faţa acoperită şi a ameninţat-o pe vânzătoare să-i dea toți banii din tejghea. Patronul magazinului a fost cel care a sunat la poliție în legătură cu cele întâmplate.

”În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţişti, în cursul zilei de ieri, a fost identificat un tânăr de 27 de ani, din Craiova, bănuit că, în seara zilei de 20 octombrie, având faţa acoperită, ar fi pătruns într-un magazin din municipiul Craiova, unde sub ameninţare, ar fi deposedat-o pe angajată, o femeie de 45 de ani, din Craiova, de 2.150 de lei, după care ar fi părăsit incinta, fugind către Bulevardul Dacia. Tânărul a fost depistat de poliţişti pe strada Nicolae Coculescu din Craiova şi condus la sediul poliţiei pentru audieri”, a transmis IPJ Dolj.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru tâlhărie calificată și va fi dus în fața instanței de judecată.