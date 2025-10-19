Jaf spectaculos la Luvru: hoții au intrat prin efracție și au fugit cu bijuterii regale

Un jaf spectaculos a avut loc duminică dimineață la celebrul Muzeu Luvru din Paris. Trei bărbați mascați au pătruns în clădire la scurt timp după deschidere, folosind un lift tehnic pentru a ajunge la Galeria Apollon, locul unde sunt expuse bijuteriile Coroanei Franței.

Hoții au spart două vitrine și au furat nouă bijuterii, folosindu-se de drujbe de mici dimensiuni, potrivit primelor informații oferite de BBC. Totul a durat aproximativ zece minute, între 10:30 și 10:40, ora României. După lovitură, au reușit să fugă pe un scuter, înainte ca forțele de ordine să intervină.

Bijuterii de mare valoare, una găsită afară

Ancheta aflată în desfășurare încearcă să stabilească valoarea exactă a obiectelor furate. Surse citate de Le Parisien susțin că una dintre bijuteriile dispărute, posibil coroana împărătesei Eugenie, a fost găsită ruptă în afara muzeului.

„Conform primelor concluzii ale anchetei, au fost furate mai multe bijuterii care erau expuse la galeria Apollon”, a anunțat ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, aceasta a precizat: „Un jaf a avut loc în această dimineață la deschiderea Muzeului Luvru. Nu există răniți. Mă aflu la fața locului alături de echipe ale muzeului și ale poliției. Constatări în curs”.

Muzeul, închis pentru restul zilei

Conducerea Luvrului a informat vizitatorii că instituția „va rămâne închisă astăzi din motive excepționale”. Rachida Dati a confirmat, de asemenea, că o anchetă oficială a fost deschisă pentru a-i identifica pe făptași.

Muzeul Luvru este cel mai vizitat muzeu din lume, atrăgând aproape nouă milioane de vizitatori în 2024, dintre care 80% sunt străini.

Jafuri în serie la muzeele din Franța

Incidentul de la Luvru vine după o serie de furturi care au vizat alte muzee franceze în luna septembrie, pagubele totale fiind estimate la aproape 7 milioane de euro. Autoritățile încearcă acum să stabilească dacă jaful de duminică are legătură cu aceste cazuri recente.