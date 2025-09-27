search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Femeie din Timiș, jefuită de 50.000 de euro și bijuterii. Prietena ei, care a dat pontul hoților, a scos-o din oraș în momentul spargerii

Publicat:

O femeie din comuna Lenauheim, județul Timiș, a fost jefuită după ce o presupusă prietenă a scos-o în oraș, timp în care hoții au dat spargerea. Victima a rămas fără 50.000 de euro și mai multe bijuterii din aur.

Femeia a rămas fără 50.000 de euro și bijuterii/FOTO: Shutterstock
Femeia a rămas fără 50.000 de euro și bijuterii/FOTO: Shutterstock

Polițiștii au început cercetările și au făcut percheziții în localitatea Jimbolia, de unde au ridicat mai multe telefoane mobile, bijuterii ce par a fi din aur, bani, un pistol cu aer comprimat, dar și muniția aferentă, scrie Digi24.

Ulterior, polițiștii au făcut alte cinci percheziții în Reșița și Oțelul Roșu, de unde au ridicat, de asemenea, o armă, dar și 15 monede din aur. În urma perchezițiilor, cinci persoane au fost reținute și duse la audieri.

Oamenii legii au stabilit că tânăra avea cei 50.000 euro dintr-un credit bancar de care aflase și o prietenă de-a ei. Aceasta ar fi dat pontul hoților și, ca să se asigure că vor merge la fix, a scos-o pe victimă în oraș, chiar în timp ce hoții îi spărgeau casa.

Cele cinci persoane, prietena victimei și ceilalți suspecți, au fost prezentați în fața magistraților, care au dispus arestul preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați de furt calificat.

Timişoara

