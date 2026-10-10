PSD Olt îl apără pe Paul Stănescu după zvonurile privind o trecere la AUR: „Noi îl avem pe cel original!”

PSD Olt respinge informațiile potrivit cărora senatorul Paul Stănescu ar putea trece la AUR sau ar fi negociat obținerea unei funcții în cadrul formațiunii. Filiala social-democrată îl susține public pe fostul secretar general al partidului, printr-un mesaj ironic: „Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-și caute. Noi îl avem pe cel original!”.

PSD Olt îl apără pe Paul Stănescu după zvonurile privind o trecere la AUR. Foto: Mediafax

Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, organizația PSD Olt a negat existența unor negocieri privind plecarea senatorului și a subliniat rolul acestuia în dezvoltarea filialei și a partidului.

Reprezentanții organizației îl descriu pe Stănescu drept un politician cu experiență, capabil să negocieze și să contribuie la formarea unor consensuri.

„Schimbările de funcții nu înseamnă schimbări de convingeri politice, iar zvonurile nu țin loc de fapte”, au transmis social-democrații din Olt, precizând că senatorul se bucură în continuare de respectul organizației.

Informațiile privind o posibilă plecare a lui Paul Stănescu din PSD au apărut după ce surse politice au susținut că AUR i-ar fi propus o funcție în conducerea partidului, similară celei pe care a ocupat-o anterior în PSD, cea de secretar general.

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefăniță Avrămescu, a negat însă că ar fi existat discuții în acest sens.

„Nu au existat astfel de discuții”, a transmis acesta pentru News.ro.

Prin urmare, atât PSD Olt, cât și reprezentantul AUR au respins informațiile despre o eventuală mutare politică a senatorului.

Paul Stănescu a ocupat funcția de secretar general al Partidului Social Democrat până la Congresul din noiembrie 2025, când poziția a fost preluată de Claudiu Manda, susținut de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

După schimbarea conducerii, Stănescu, considerat mult timp unul dintre oamenii influenți ai partidului, a avut apariții publice mai rare.