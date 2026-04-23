Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Lider PNL, despre ce ar trebui să se întâmple în teritoriu după demisia miniștrilor PSD: „Să-și retragă toate epavele din instituții”

Liderul PNL Olt s-a dezlănțuit, joi, 23 aprilie 2026, la adresa PSD, afirmând că dacă social-democrații au ales să renunțe la pozițiile din guvern, trebuie să-și retragă toți oamenii numiți politic în instituții. „Să-și retragă toate epavele din instituții”.

Gigel Știrbu, președintele PNL Olt, a afirmat, într-o conferință de presă desfășurată joi la Slatina, că PSD ar trebui să-și retragă nu doar miniștrii, ci și directorii numiți politic în instituțiile de la nivel teritorial.

„Să-i retragă pe toții ăia de la DGSPC care au dat certificate de handicap pe șpagă”

Dacă PSD-ul pleacă, să-și retragă toate epavele din instituții. Toate epavele care au dus instituțiile în zona asta. Să-i retragă pe toții ăia de la DGSPC care au dat certificate de handicap pe fals, pe șpagă”, a spus Știrbu. Liderul filialei județene Olt  a PNL, Gigel Știrbu, și primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, au afirmat, în aceeași conferință de presă, că la DGASPC Olt, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, ar fi avut loc, cu o zi înainte, descinderi ale procurorilor, într-un dosar care ar viza acordarea de certificate de încadrare în grad de handicap cu încălcarea legii, primele semnale privind posibile încălcări ale legii fiind date de Mario De Mezzo din funcția de prefect, când a semnalat că polițiștii rutieri au sancționat, de-a lungul vremii, mai mulți cetățeni pentru abateri săvârșite la volan, în condițiile în care conducătorii auto erau deținătorii unor certificate de încadrare în grad de handicap grav, cu însoțitor.

Referindu-se la demisia miniștrilor PSD din guvern, liderul liberal a spus că „o pungă de puroi corupt pleacă de la masa guvernului”.

Mario De Mezzo (st.) și Gigel Știrbu au susținut o conferință de presă FOTO: A. Mitran
În PSD sunt și oameni de bună factură, a mai afirmat liberalul, oameni cu care se poate discuta, însă este de condamnat maniera în care PSD face politică.

Suntem în secolul XXI, în 2026, în era digitalizării. Nu mai merge. Nu mai merge să furi cu basca pe ochi agregate în mijlocul localității. Să te doară undeva în cot de ce spun instituțiile statului. Culmea, ăla care ar trebui să te controleze, stă cu tine la masă, ți-e coleg de partid. Nu mai merge”, a mai afirmat Știrbu.

„Trebuie să plece cu toții”

Foștii, de acum, parteneri de guvernare trebuie să-ș retragă, pe lângă miniștri, și prefecții și directorii de instituții deconcentrate, susține Știrbu.

Trebuie să plece cu toții. Nu poți să pleci de la guvern și să rămâi la prefectură. Nu poți să pleci... Sau ei acum sunt profesioniști. Când îi numește din pix, îi numește politic, când trebuie să plece, sunt profesioniști. Păi nu sunt profesioniști, că de-asta sistemul suferă. De-asta. Trebuie să plece toți”, a insistat liderul județean, indicând și câteva instituții în care politicienii PSD „și-au adus nevestele, rudele, amantele, prietenele, nepoatele, verișoarele”. Casa de Pensii și Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) au fost printre cele nominalizate, alături de DGASPC.

Primarul Mario De Mezzo a numit, la rândul său, AJPIS ca fiind „cimitirul pesediștilor incompetenți”, afirmând că jumătate dintre angajații care au plecat din Primăria Slatina după ce acesta a câștigat mandatul s-ar fi transferat în această instituție.

La AJPIS, acum patru ani de zile, erau doi contabili, acum sunt opt. (...) Dar știți că există o primărie în județul Olt unde s-au angajat 24 sau 29 de oameni în ultimii doi ani de zile și, după ce s-au angajat, fiecare personaj în parte s-a și mutat a doua zi la o instituție deconcentrată din județul Olt? Știți acest lucru?”, a mai spus Știrbu.

Județul Olt este unul dintre județele în care, în ultimii ani, în ciuda faptului că PNL și PSD au guvernat împreună, la nivel județean relațiile între cele două partide au fost de permanentă luptă.

Conflictul a început odată cu schimbarea conducerii PNL Olt, fostul lider, pe atunci senator PNL, Liviu Voiculescu făcând la scurt timp pasul către PSD, însoțit de mai mulți primari și de membri marcanți ai filialei.

Miniștrii PSD – Alexandru Rogobete – Sănătate; Ciprian Șerban – Transporturi; Florin Barbu – Agricultură; Bogdan Ivan – Energie; Radu Marinescu - Justiție și Florin Manole – Muncă -, iar ulterior și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, au anunțat joi, 23 aprilie 2026, că și-au înaintat demisiile după ce PSD a decis, pe 20 aprilie, că se retrage de la guvernare dacă Ilie Bolojan rămâne premier.

