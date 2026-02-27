Emil Albotă, deputat PSD de Olt în mandatul trecut, este noul prefect al județului Olt. Îl înlocuiește pe Cosmin Floreanu

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, 27 februarie 2026, eliberarea lui Cosmin Floreanu din funcția de prefect, acesta fiind înlocuit cu Emil Florin Albotă. Floreanu a anunțat în cursul dimineții că a demisionat.

Mișcarea era una anunțată, proiectul de hotărâre de guvern figurând pe ordinea de zi a ședinței. În cursul dimineții de vineri, Cosmin Floreanu (PSD) a anunțat, pe contul său de pe o rețea de socializare, că și-a înaintat demisia de onoare.

Noul prefect de Olt este tot un reprezentant al Partidului Social Democrat. Emil Florin Albotă este conferențiar universitar în cadrul Universității Tehnice de Construcții București – Departamentul de Mecanică Structurilor, iar în perioada 2014 - 2016 a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Educației. Între 2017 – 2019 a fost inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții, iar în perioada 2020-2024 a fost deputat, câștigându-și mandatul pe listele PSD Olt. Nu s-a mai întâmplat însă și în 2024, deși numele său s-a regăsit pe lista candidaților.

Albotă ocupă funcția de vicepreședinte al Organizației Județene Olt a PSD, iar din anul 2016 este membru în Biroul Permanent Județean al PSD Olt.

Cosmin Floreanu, prefect timp de un an

Cosmin Floreanu, prefectul înlocuit, a ocupat funcția timp de un an, fiind numit din poziția de subprefect. Acum va părăsi Prefectura Olt, cel mai probabil urmând să se întoarcă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, unde a deținut anterior funcția de director economic. În decembrie 2025, Floreanu a fost audiat la Parchetul Militar, alături de subprefectul Ștefan Nicolae, cei doi fiind acuzați că ar fi tras cu arma fără drept cu ocazia unui exercițiu organizat în Olt de Ministerul Apărării Naționale, în cadrul căruia au fost instruiți rezerviști din mai multe județe din sudul țării. Prefectul și subprefectul au fost plasați inițial sub control judiciar, interzicându-li-se să-și exercite atribuțiile, măsura fiind între timp contestată, iar instanța dându-le celor doi câștig de cauză, astfel că au putut reveni la post.