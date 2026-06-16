„Proprietar pe aleea blocului”. Situație absurdă în Craiova, unde locatarii unui bloc intră în case printr-un magazin

Polițiștii au deschis o anchetă după ce un bărbat de 49 de ani din Craiova a îngrădit accesul locatarilor într-un bloc din oraș, susținând că este proprietarul aleii care duce la imobil.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sesizarea a fost făcută pe 13 iunie de mai mulți locatari ai unui bloc din municipiu.

„În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că un bărbat, de 49 de ani, din municipiul Craiova le-ar fi îngrădit accesul locatarilor în bloc, pe motiv că este proprietarul de drept al aleei de acces către imobil”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru tulburare de posesie și continuă cercetările.

Accesul către clădire a fost blocat cu un gard și un lacăt. În aceste condiții, cei aproximativ 20 de locatari ai imobilului ajung în apartamente traversând magazinul aflat la parterul blocului.

„Ni s-a blocat accesul cu un lacăt și în spatele lacătului, unde e intrarea blocului, s-a mai montat un gard”, a declarat unul dintre locatari pentru Pro TV.

Vecinul acuzat susține însă că terenul îi aparține și că măsurătorile cadastrale realizate recent îi confirmă dreptul de proprietate. Întrebat dacă aleea este terenul său, acesta a răspuns: „Da, și timp de 15 ani de zile plătim”.

Ambulanța nu a putut ajunge la o locatară

Conflictul a creat probleme inclusiv echipajelor de intervenție. Potrivit locatarilor, în weekend unei femei i s-a făcut rău, iar ambulanța nu a putut ajunge imediat la ea din cauza accesului blocat.

Constructorul și proprietarul blocului susține că nu a fost informat în prealabil despre împrejmuirea terenului.

„A intrat în lipsa mea, a tras un gard, a blocat blocul, am sunat la 112”, a declarat acesta.

Părțile s-au dat reciproc în judecată

Litigiul privind terenul a ajuns deja în instanță. Proprietarul care a blocat accesul și locatarii se judecă reciproc, fiecare revendicând drepturi asupra zonei respective.

Locatarii spun că vor solicita o ordonanță președințială pentru redeschiderea accesului către bloc până la soluționarea definitivă a procesului.

De cealaltă parte, bărbatul care a montat gardul susține că deține documentele necesare care îi atestă proprietatea asupra terenului.