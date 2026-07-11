Video „Cimitirul de lubenițe” din Oltenia. De ce preferă fermierii să lase pepenii să se strice pe câmp decât să-i vândă samsarilor

Un primar din „patria pepenilor” atrage atenția că pe câmpurile nisipoase din sudul Olteniei se strică pepenii pentru că prețul a scăzut atât de mult încât a devenit prea scumpă recoltarea, în timp ce samsarii vând la prețuri de zece ori mai mari.

Sursa video: Facebook/Sorin Sandu

Pepenii verzi se cumpără din zona Dăbuleni cu 0,50 lei/kg, chiar dacă în continuare sunt piețe în țară în care cumpărătorii finali dau și 5 lei/kg. La mijloc este lăcomia intermediarilor, acuză primarul localității Călărași, din județul Dolj. Mulți dintre ei, la umbra certificatelor de producător pe care le dețin, nici măcar nu evidențiază în acte că au cumpărat și revândut marfa. Cei care au în cele din urmă de pierdut sunt producătorii, care rămân cu marfa în soare, și cumpărătorii, care-și permit un pepene verde nu la fiecare masă de prânz, să se răcorească pe caniculă, și de două ori pe lună.

„Cu 50 de bani/kg pleacă lubenița de la Dăbuleni și de la Călărași și cu 5 lei/kg, minim, se vinde la cea mai proastă piață dintr-un oraș. Practic, o lubeniță de 10 kg pleacă cu 5 lei de aici și este vândută cu 50 de lei la masă, de către intermediari. Una de 20 de kg, cum sunt cele din fotografii, pleacă cu 20 de lei și se vând cu 100.

În aceste condiții, mai bine de jumătate dintre cultivatori de abia achita cheltuielile de înființare și întreținere a culturii. Este absolut de necrezut că cel care produce vinde cu de 10 sau de 15 ori mai puțin decât cel care doar vinde Aici apar două probleme majore. La acest preț, cumpărătorul cumpără mai puțin, fiind criza, acesta nu-și permite să cumpere mai mult de o lubeniță-doua, pe lună. În consecință, intermediarul merge pe profit maxim cu marfă mai puțină iar jumătate din producție se strică pe câmp, în pierdere pentru producător.”, atrage atenția primarul.

„Intermediarul plătește piața, metrologia la cântar și șpaga”

Într-o intervenție pe contul său de socializare, primarul Sorin Sandu arată cum producătorii au ajuns la cheltuieli enorme pe care le fac din cei 50 bani/kg - impozit teren, lucrări de înființare a culturii, sămânța, folie, agril, benzină, motorină, taxe mașini, asigurări, taxe drum, sute drumuri în câmp și către en-gros, motopompe, utilaje agricole, paznici, produse fito-sanitare, plase de umbrire, solarii și folie de solarii, zilieri, etc, -, în timp ce „intermediarul plătește piața, metrologia la cântar și șpaga pentru loc, pentru polițistul local, pentru inspectori de tot felul”.

Primarul solicită autorităților să intervină cu reglementări drastice care să conducă la ieftinirea produselor la masă și, astfel, la creșterea consumului.

„Pentru că cea mai mare problemă nu o reprezintă prețul ci faptul ca produsele rămân pe câmp. Astfel, un adaos reglementat de cel mult 100%, adică, de la 50 de bani la en-gros, la un leu la masă, ar permite tuturor categoriilor sociale să cumpere în cantități mai mari iar producătorii să-și vândă toată marfa”, arată primarul.

„Atât intermediarii cât și funcționarii corupți din instituțiile de control ale statului profită de lipsa de asociere a producătorilor. Vom încerca să trimitem câteva memorii la instituții specializare ale statului, inclusiv către cele de reglementare”, conchide edilul.

Cu doar patru zile înainte de această intervenție, primarul localității Călărași a arătat, într-un video de 14 minute, cum munți de pepeni galbeni au fost abandonați pe câmp de către producători, pentru că prețul oferit de intermediari a scăzut la 0,7 lei/kg, or acesta nu le mai permite fermierilor să susțină și costul recoltării și pe cel al transportului până la punctele de vânzare en-gros după toate cheltuielile deja suportate până la recoltare.

„Un cimitir de pepeni galbeni, în curând cimitire de pepeni verzi”, s-a revoltat primarul, arătând către intermediarii care „se îmbuibă” și nici nu plătesc nimic statului, vânzând mai departe în calitate de producători. Primarul numește „instituții putrede”, cu „oameni putrezi” piețele care îi tolerează pe intermediari și-i lasă să vândă ilegal ca producători la prețuri care le asigură și profitul și resursa pentru șpăgi.

În zona Călărași-Dăbuleni, care concentrează aproximativ un sfert din producția totală de pepeni din țară, sunt peste 3.000 de producători. Lipsesc în schimb structurile asociative, fiecare valorificându-și producția după cum poate. Este, potrivit primarului Sorin Sandu, principalul motiv care s-a ajuns în această situație, pentru că intermediarii, deși mai puțini, reușesc să țină de preț, în timp ce fermierii, disperați că vor rămâne cu marfa nevândută, pe care oricum nu au unde să o depoziteze, ajung să vândă pepenii pe nimic.