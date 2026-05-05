Masă la un euro pentru studenți. Motivul pentru care o țară din Vest introduce această măsură în cantinele universitare

Franța a extins de luni, 4 mai, programul de mese subvenționate din cantinele universitare, astfel încât toți studenții vor putea beneficia de un meniu complet la prețul de un euro, indiferent de veniturile personale, potrivit Euractiv.

Până acum, schema era destinată exclusiv studenților cu venituri mici sau celor care primeau ajutoare sociale, în timp ce restul plăteau aproximativ 3,30 euro pentru o masă. Decizia vine în contextul unei presiuni crescute din partea organizațiilor studențești și a unor date îngrijorătoare privind accesul tinerilor la hrană.

Un sondaj realizat în ianuarie de o organizație studențească arată că „48% dintre studenți s-au confruntat cu lipsa hranei din cauza problemelor financiare”, iar „23% se află în această situație în mod repetat, de mai multe ori pe lună”.

Autoritățile franceze spun că măsura răspunde unei nevoi reale, într-un context în care cererea pentru mese subvenționate era deja în creștere. Potrivit Crous, instituția care gestionează restaurantele universitare, aproximativ 667.000 de studenți au beneficiat de tariful redus în 2024, iar numărul total de mese servite a depășit 46,7 milioane.

Ministrul Învățământului Superior, Philippe Batiste, a descris măsura drept o schimbare semnificativă în politicile sociale pentru studenți.

„Este o mică revoluție internă”, a spus acesta.

În același timp, oficialul francez a anunțat un plan de finanțare de 120 de milioane de euro până în 2027, dar a avertizat că va fi atent monitorizată implementarea programului, pentru a evita suprasolicitarea cantinelor și posibile probleme de calitate.

Inițiativa vine pe fondul crizei costului vieții din Europa și ar putea deveni un model pentru alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile în care precaritatea alimentară în rândul studenților rămâne o problemă în creștere.