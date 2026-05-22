British School of Bucharest reacționează după suspendarea cantinei din cauza unor alimente expirate: „Am solicitat reevaluarea măsurilor”

British School of Bucharest a anunțat declanșarea unei analize interne și a unei evaluări externe independente, după ce ANSVSA a aplicat o amendă de 27.000 de lei și a suspendat pentru 30 de zile activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie, în urma depistării unor nereguli, inclusiv alimente expirate.

Inspectorii sanitar-veterinari au descoperit produse expirate, lipsa etichetării și depozitări necorespunzătoare, precum și deficiențe majore de igienă în spațiile de preparare. Autoritatea a dispus retragerea imediată a alimentelor neconforme, sigilarea și incinerarea loturilor periculoase.

„Nu acceptăm niciun compromis atunci când în joc este sănătatea copiilor noștri. Ceea ce au descoperit inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov în cantina acestei unități private de învățământ este de-a dreptul revoltător şi intolerabil: alimente deosebit de periculoase, inclusiv pește expirat încă de anul trecut, servite zilnic elevilor şi copiilor de grădiniță. Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranța copiilor în pericol, va fi sancționat de fiecare dată, cu maximă severitate”, a transmis președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, joi, într-un comunicat în care a vorbit de „toleranță zero pentru operatorul economic care neglijează cele mai elementare norme de igienă”

Printre neregulile identificate se numără 60 kg de produse cu termenul depășit, ingrediente fără elemente de identificare, depozitare la temperaturi neconforme și produse expuse fără etichetare. Inspectorii ANSVSA au constatat și riscuri de contaminare încrucișată, precum și ustensile și spații neigienizate corespunzător.

British School of Bucharest: „Produsele nu au fost utilizate în mesele elevilor”

Într-un comunicat transmis vineri de British School of Bucharest, conducerea unității precizează că a reacționat imediat după controlul DSVSA Ilfov:

„În urma inspecției realizate de DSVSA Ilfov, școala a suspendat imediat activitatea vizată şi a implementat măsurile corective solicitate de autorități. Cooperăm pe deplin cu toate autoritățile competente şi am solicitat ca măsurile implementate să fie reevaluate în cel mai scurt timp posibil”, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

Școala precizează că produsele identificate de inspectori nu ar fi ajuns în meniurile elevilor.



„Școala a confirmat că produsele identificate de inspectori nu au fost utilizate în mesele servite elevilor. Investigația noastră internă indică faptul că produsele retrase vizau stocuri de rezervă şi proceduri de gestionare, inclusiv etichetarea, depozitarea şi trasabilitatea, şi nu au avut legătură cu siguranţa meselor preparate şi servite zilnic elevilor”, se arată în comunicat.

British School of Bucharest anunță și măsuri suplimentare pentru consolidarea controlului intern, printre care prezența zilnică a unui specialist dedicat în siguranță alimentară și conformitate. Pe durata suspendării activității cantinei, mesele elevilor vor fi asigurate printr-un furnizor extern validat conform standardelor în vigoare.

„Suntem ferm angajaţi să remediem toate aspectele identificate într-un mod rapid, riguros şi responsabil. În acelaşi timp, recunoaştem importanţa transparenţei în astfel de situaţii şi vom continua să informăm comunitatea şcolară cu privire la măsurile implementate şi la progresul evaluărilor aflate în desfăşurare. Regretăm sincer îngrijorarea pe care această situaţie a generat-o şi rămânem pe deplin dedicaţi menţinerii celor mai înalte standarde de siguranţă, grijă şi responsabilitate operaţională în toate activităţile şcolii”, mai transmite British School of Bucharest în mesajul adresat comunității școlare.