Video Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârșia Lotrului. Coduri de vreme severă în toată țara

Vremea s-a înrăutățit brusc în zona montană Obârșia Lotrului, unde drumarii intervin pentru menținerea circulației. Meteorologii avertizează că până sâmbătă dimineață se vor înregistra ploi abundente, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini mari.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunțat, joi seară, că se acționează pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, unde ninge abundent și vântul suflă cu putere.

„Ninsoare pe DN 7A! Pe DN 7A, zona Obârşia Lotrului, ninge abundent şi se înregistrează vânt puternic. SDN Vâlcea acţionează permanent pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de iarnă”, a transmis DRDP Craiova.

Drumarii fac apel la șoferi să nu plece la drum pe sectoarele afectate dacă mașinile nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă.

Cod roșu de ploi în sudul țării

Meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece până sâmbătă dimineață. În acest interval, sunt prognozate ploi abundente, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la peste 1.500 de metri altitudine.

De joi seară, județele Olt și Dolj intră sub Cod roșu de ploi, unde cantitățile de apă pot ajunge la 100-110 litri pe metru pătrat. Alte județe din jumătatea de sud a țării sunt vizate de Coduri portocaliu și galben de precipitații.

Vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni

Un Cod galben de vânt puternic este în vigoare pentru Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, în timp ce nouă județe și Capitala se află sub Cod portocaliu.

De asemenea, sunt emise avertizări de Cod galben și portocaliu de ninsoare pentru estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură. Zonele montane vizate includ județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov.

Situația rămâne în dinamică, iar autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să urmărească prognozele actualizate și să circule cu prudență.