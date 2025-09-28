Meteorologii anunță un început de octombrie rece. Unde sunt anunțate ploi și ninsori

Începutul lunii octombrie aduce un val de frig în toată țara, iar la munte chiar lapoviță și ninsoare.

Potrivit meteorologilor, până la jumătatea lunii octombrie temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei. Sunt anunțate ploi în toată țara iar la munte chiar și ninsori slabe.

„Luni spre marți ne așteptăm și la lapoviță și ninsori și este posibil să se depună un strat de câțiva centimetri, mai ales în jumătatea de nord a Carpaților Orientali. Până pe 8-10 octombrie temperaturile vor rămâne, în general, sub normalul perioadei, fiind o vreme mai rece decât în mod obișnuit”, a precizat meteorologul Mihai Timu la Digi24.

Acesta a mai menționat că precipitațiile sunt în extindere, ”vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara”.

Meteorologul a mai precizat că „circulația aerului se va reorienta în zilele următoare din sector nord-estic, ceea ce înseamnă pătrunderea unui aer mai rece, polar, dinspre Câmpia Rusă”.