Articol susținut de

Prof. Univ. Dr. Carmina-Liana Mușat, MedLife: „Medicina sportivă nu este doar o profesie, ci o misiune.”

Publicat:

Există medici care își practică meseria cu rigoare și există medici care o transformă într-o misiune. Prof. Univ. Dr. Carmina-Liana Mușat face parte din cea de-a doua generație de medici specialiști în medicină sportivă din România, iar activitatea sa din cadrul Hyperclinicii MedLife Galați reflectă exact această misiune: protejarea potențialului uman și susținerea performanței sportive prin știință, empatie și expertiză acumulată în peste trei decenii de carieră.

Prof. Univ. Dr. Carmina-Liana Mușat și-a dorit să devină medic încă din copilărie și visul ei s-a împlinit. Absolventă a Facultății de Medicină Generală din Iași (1986), specializată în medicină sportivă la Institutul Național de Medicină Sportivă (1995) și medic primar din 2005, dr. Mușat a avut ocazia să consulte mii de sportivi – juniori, seniori, amatori și campioni naționali și internaționali. Dr. Mușat realizează evaluări medicale complexe, specifice medicinei sportive. În paralel cu practica medicală, și-a construit o carieră universitară solidă, fiind profesor universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, conducător de doctorat în Medicină, dar și autor al unor lucrări științifice relevante pentru medicina sportivă modernă. Parcursul profesional al dr. Mușat arată cât de frumos se împletește performanța cu știința. „Medicina sportivă nu este doar o profesie, ci o misiune și o responsabilitate față de sănătatea și performanța fiecărui pacient”, a mărturisit dr. Carmina-Liana Mușat, care întotdeauna a pus omul în centrul actului medical

Expertiză medicală la MedLife: evaluare, prevenție, performanță

În cadrul Hyperclinicii MedLife Galați, dr. Mușat realizează evaluări complexe specifice medicinei sportive, adresate unei game diverse de pacienți – de la sportivi profesioniști, până la sportivi amatori și persoane fără experiență sportivă anterioară.

„Profilul pacienților este foarte variat: sportivi de performanță aflați în pregătire continuă, sportivi amatori ce urmăresc îmbunătățirea parametrilor funcționali și prevenirea accidentărilor, dar și persoane care utilizează activitatea fizică în scop recreativ sau terapeutic. Indiferent de nivel, ceea ce îmi place să văd este dorința de a învăța să-și asculte organismul și să adopte un stil de viață sănătos,” a spus medicul.

Angrenată și în munca de cercetare, dr. Mușat este extrem de atentă la deficiențele posturale, echilibrul funcțional, leziunile sportive, elemente esențiale care se regăsesc în abordarea sa medicală de la MedLife. Medicul caută mereu metode moderne de la screening și diagnostic, astfel, rolul său nu se reduce doar diagnosticare. Evaluarea pornește de la analiza funcțională a organismului, continuă cu testări specifice de efort și postură, iar recomandările finale sunt personalizate, gândite pe termen lung și orientate către sănătate, progres și echilibru.

„Deficiențele posturale sunt un aspect adesea ignorat, dar extrem de important pentru prevenirea accidentărilor și optimizarea performanței. Indiferent de nivelul fiecăruia, abordarea rămâne aceeași: o evaluare atentă, o analiză riguroasă și recomandări adaptate nevoilor individuale,” a explicat medicul.

Între performanță sportivă și performanță umană

În cabinet, dr. Mușat vede în fiecare pacient o poveste, o direcție de evoluție și un potențial care merită protejat. A cunoscut sportivi care au devenit campioni, dar și copii aflați la început, ghidați de părinți dedicați. „M-au impresionat disciplina, ambiția și capacitatea sportivilor de a lucra cu propriile limite. Am văzut campioni consacrați și tineri care și-au depășit condiția,” a povestit dr. Carmina-Liana Mușat.

Pentru ea, medicina sportivă este în egală măsură știință și umanitate. „Medicina sportivă înseamnă prevenție, echilibru și grijă. Înseamnă să fii alături de sportiv, să previi înainte de a trata și să găsești soluții personalizate.”

Experiență consolidată în România, validată pe scenă internațională

În 2022, profesionalismul și experiența de decenii au propulsat-o pe dr. Carmina-Liana Mușat direct pe scena sportului mondial. A fost medic oficial al delegației Special Olympics România la Unified Cup Detroit 2022, competiție considerată echivalentul unei „Cupe Mondiale” pentru fotbalul unificat.

Acolo, responsabilitățile au depășit rutina medicală urbană: monitorizare permanentă, prevenirea accidentărilor, intervenție promptă, recuperare, gestionarea oboselii și a stresului competițional. „A lucra cu sportivi Special Olympics înseamnă să fii prezent cu întreaga ta ființă. Ei îți dau energie, îți arată ce înseamnă curajul și îți reamintesc că sportul este, înainte de toate, bucurie,” a recunoscut medicul.

Rezultatul final? România a obținut medalia de argint, locul 2 în Divizia 2. Un succes sportiv, dar și unul medical — pentru că orice podium presupune un corp sănătos, protejat și pregătit corect.

Experiența Detroit nu a fost doar un moment de vârf, ci o confirmare — internațională — a modului în care dr. Mușat lucrează astăzi la MedLife. „Am învățat de la sportivii Special Olympics că limitele sunt adesea doar în mintea noastră și că fiecare om merită șansa de a-și arăta potențialul. Iar noi, ca profesioniști, avem datoria de a-i susține și proteja”, a afirmat medicul.

Locul în care experiența se transformă în rezultate

Pacientul care intră în cabinetul doamnei doctor cu o întrebare, pleacă cu o direcție sau cu un program, ori cu o strategie pe termen lung. De aceea, sportivii se întorc mereu la dr. Mușat, pentru că nu găsesc doar un medic. Găsesc un mentor, un observator atent, un sprijin pentru momentele dificile și o voce echilibrată care știe să vorbească despre efort, limite și succes cu aceeași empatie.

„Tinerilor le spun mereu să aibă răbdare cu propriul corp și să înțeleagă că evoluția reală vine din constanță, nu din graba către rezultate rapide. Părinților le recomand să susțină, nu să preseze. Copiii au nevoie de încredere, de repere sănătoase și de profesioniști care să-i ghideze corect. Performanța se construiește în echipă. M-au impresionat și părinții sportivilor– oameni care au făcut sacrificii imense pentru a-și sprijini copiii, care au fost alături de ei în competiții, dar și în momente dificile, atunci când accidentările sau eșecurile păreau să umbrească totul”, a spus dr. Mușat.

În opinia sa, a fi medic sportiv înseamnă să fii alături de sportiv în fiecare etapă – de la primele antrenamente până la marile competiții. „Înseamnă să ai răbdarea de a căuta mecanismele din spatele fiecărei dureri, să previi înainte de a trata și să găsești soluții personalizate”.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

1 endometrioza jpg jpeg
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată
clicksanatate.ro
