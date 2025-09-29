search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video A nins pentru prima oară în acest sezon. ANM anunță temperaturi sub normalul perioadei în următoarele zile

0
0
Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rea valabilă în intervalul 29 septembrie – 2 octombrie, care vizează precipitații, vreme rece și ninsori la altitudini mari. În ultimele ore, fulgii de zăpadă au acoperit stațiunile și drumurile din Harghita, Transalpina, Pasul Prislop din Maramureș și zona Gura Haitii din județul Suceava, surprinzând turiștii și localnicii.

A nins la munte FOTO Meteoplus
Imaginea 1/5: A nins la munte FOTO Meteoplus
A nins la munte FOTO Meteoplus
A nins la munte FOTO Meteoplus
A nins la munte FOTO Meteoplus
A nins la munte FOTO Meteoplus
A nins la munte FOTO Meteoplus

Potrivit meteorologilor, în următoarele zile vor predomina ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a țării, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în zonele montane, vor fi ninsori, cu depunere de strat de zăpadă de 5–10 cm. 

„Ne așteaptă o săptămână cu temperaturi sub normalul perioadei. Ar fi trebuit să avem între 13 și 23 de grade, însă ne așteptăm ca maximele să fie între 11 și 20 de grade, cu valori dominante de până la 14–15 grade”, a precizat Florinela Georgescu, director ANM.

Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade Celsius, iar minimele între 1 și 10 grade Celsius, cu valori mai scăzute în depresiuni. Ploile temporare sunt așteptate în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de 20–25 l/mp în estul Transilvaniei și nordul Moldovei. 

La munte, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rece, ploi și ninsori, valabilă din 29 septembrie, ora 10.00, până pe 2 octombrie, ora 10.00.

Pe Transalpina, la cota 2000, zăpada s-a depus și pe carosabil, iar stratul de nea s-a așternut și în orașul Borșa. Pe Transfăgărășan a fost prima ninsoare din acest sezon.

Stratul de zăpadă nu este încă semnificativ, însă drumarii vor interveni cu utilaje dotate cu lamă și vor răspândi materiale antiderapante.

În zilele următoare, situația se poate înrăutăți, așa că îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Cea mai scăzută temperatură înregistrată în țară a fost la Miercurea-Ciuc, unde termometrele au indicat -1,6°C, fiind înregistrată și brumă. În alte localități din județ, valorile minime au fost ușor pozitive: +0,8°C la Joseni, +1,8°C la Toplița, +4,2°C la Odorheiu Secuiesc și +4,6°C la stația montană Bucin.

Vremea în Capitală

Capitala va fi și ea afectată de vremea rece și ploile temporare. În București, prognoza pentru perioada 29 septembrie – 2 octombrie indică cer temporar noros, temperaturi maxime între 16 și 19 grade și minime între 6 și 9 grade. Meteorologii avertizează că ploile vor apărea mai frecvent spre sfârșitul intervalului, iar vântul va fi slab până la moderat.

Pentru 30 septembrie – 1 octombrie, vremea se va menține rece, cu maxime în jur de 19 grade și minime de 6–8 grade, iar cerul va fi variabil, cu ploi slabe trecătoare. În ultimele ore ale perioadei, între 1 și 2 octombrie, se estimează un nou episod de vreme rece, cu cer temporar noros și șanse mai mari de ploaie, temperaturile maxime urmând să oscileze între 16 și 18 grade, iar minimele între 7 și 8 grade.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Coaliția decide luni cum se împart banii la rectificarea bugetară. Cine sunt marii câștigători?/ Subvenția partidelor politice ar putea scădea cu 10%
gandul.ro
image
Cum va arăta noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu va avea majoritate
mediafax.ro
image
Denis Drăguș rupe tăcerea după accidentare: “Mi-e frică!” Joacă în meciul decisiv Romania – Austria pentru calificarea la CM 2026?!
fanatik.ro
image
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția ironică a farsorilor ruși după ce Victor Ponta a spus că nu a fost păcălit: „Îi urăm să fie mai sincer”
digi24.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
A nins în România! Imagini spectaculoase din Parâng și Harghita
playtech.ro
image
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA în care se cercetează dispariția unui milion de euro. Exclusiv!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Jucător legat de mâini și de picioare în vestiarul FCSB-ului: "M-au băgat într-un coș și au început să-mi dea!"
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cutremur în această dimineață în România! În ce zonă s-a resimțit
kanald.ro
image
Cum a obținut creșterea pensiei cu 50% un fost muncitor din Craiova...
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
AFIR promite bani în plus românilor interesați de fonduri europene
mediaflux.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Faceți cunoștință cu Tilly Norwood, prima actriță AI care vrea să revoluționeze cinematografia. În ce film va apărea: „Ar putea schimba Hollywoodul pentru totdeauna. Publicului îi pasă de poveste, nu dacă vedeta are puls”
actualitate.net
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
click.ro
image
Mara Bănică a confirmat decesul Ioanei Popescu. Ce informații au ieșit la iveală despre iubitul „șarlatan”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Prințesa Rajwa a Iordaniei Foto Profimedia (3) jpg
Nu mai arată așa! Prințesa Rajwa a Iordaniei și-a făcut o transformare radicală și uimește cu o nouă culoare a părului
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Craniul Yunxian 2 (puternic deformat), expus în Muzeul Provinciei Hubei (© Gary Todd / Wikimedia Commons)
Un craniu vechi de un milion de ani poate „schimba complet” istoria evoluției umane
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”

OK! Magazine

image
Prințesa Adelina Pestrițu. Cum a captivat bruneta la Monte Carlo, a purtat inclusiv tiara

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate