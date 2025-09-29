Video A nins pentru prima oară în acest sezon. ANM anunță temperaturi sub normalul perioadei în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rea valabilă în intervalul 29 septembrie – 2 octombrie, care vizează precipitații, vreme rece și ninsori la altitudini mari. În ultimele ore, fulgii de zăpadă au acoperit stațiunile și drumurile din Harghita, Transalpina, Pasul Prislop din Maramureș și zona Gura Haitii din județul Suceava, surprinzând turiștii și localnicii.

→ Imaginea 1/5: A nins la munte FOTO Meteoplus

Potrivit meteorologilor, în următoarele zile vor predomina ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a țării, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în zonele montane, vor fi ninsori, cu depunere de strat de zăpadă de 5–10 cm.

„Ne așteaptă o săptămână cu temperaturi sub normalul perioadei. Ar fi trebuit să avem între 13 și 23 de grade, însă ne așteptăm ca maximele să fie între 11 și 20 de grade, cu valori dominante de până la 14–15 grade”, a precizat Florinela Georgescu, director ANM.

Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade Celsius, iar minimele între 1 și 10 grade Celsius, cu valori mai scăzute în depresiuni. Ploile temporare sunt așteptate în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de 20–25 l/mp în estul Transilvaniei și nordul Moldovei.

La munte, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rece, ploi și ninsori, valabilă din 29 septembrie, ora 10.00, până pe 2 octombrie, ora 10.00.

Pe Transalpina, la cota 2000, zăpada s-a depus și pe carosabil, iar stratul de nea s-a așternut și în orașul Borșa. Pe Transfăgărășan a fost prima ninsoare din acest sezon.

Stratul de zăpadă nu este încă semnificativ, însă drumarii vor interveni cu utilaje dotate cu lamă și vor răspândi materiale antiderapante.

„În zilele următoare, situația se poate înrăutăți, așa că îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Cea mai scăzută temperatură înregistrată în țară a fost la Miercurea-Ciuc, unde termometrele au indicat -1,6°C, fiind înregistrată și brumă. În alte localități din județ, valorile minime au fost ușor pozitive: +0,8°C la Joseni, +1,8°C la Toplița, +4,2°C la Odorheiu Secuiesc și +4,6°C la stația montană Bucin.

Vremea în Capitală

Capitala va fi și ea afectată de vremea rece și ploile temporare. În București, prognoza pentru perioada 29 septembrie – 2 octombrie indică cer temporar noros, temperaturi maxime între 16 și 19 grade și minime între 6 și 9 grade. Meteorologii avertizează că ploile vor apărea mai frecvent spre sfârșitul intervalului, iar vântul va fi slab până la moderat.

Pentru 30 septembrie – 1 octombrie, vremea se va menține rece, cu maxime în jur de 19 grade și minime de 6–8 grade, iar cerul va fi variabil, cu ploi slabe trecătoare. În ultimele ore ale perioadei, între 1 și 2 octombrie, se estimează un nou episod de vreme rece, cu cer temporar noros și șanse mai mari de ploaie, temperaturile maxime urmând să oscileze între 16 și 18 grade, iar minimele între 7 și 8 grade.